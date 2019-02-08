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İnsan ticaretini önlemeye yönelik kamu spotu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 19:40 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca, insan ticaretini önlemeye ve mağdurlara ücretsiz sunulan destek hizmetlerine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla kamu spotu hazırlandı

İçişleri Bakanlığınca, insan ticaretini önlemeye ve mağdurlara ücretsiz sunulan destek hizmetlerine yönelik farkındalık oluşturmak için kamu spotu hazırlandı.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce hazırlanan kamu spotunda, dünyada her yıl milyonlarca kişinin kandırılarak kaçırıldığına dikkat çekildi.

İnsan ticaretini önlemeye ve mağdurlara ücretsiz sunulan destek hizmetlerine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan kamu spotunda, "Her yıl dünyada milyonlarca insan kandırılıyor, kaçırılıyor. Köle gibi çalışmaya, hırsızlığa, fuhşa, dinlenciliğe zorlanıyor. İnsan ticareti, insanlık suçudur. Türkiye'nin insan ticareti ile mücadelesine destek verin. Bu suça ortak olmayın." ifadesine yer verildi.

Televizyonlarda da yayımlanacak 45 saniyelik kamu spotu, Yabancılar İletişim Merkezi (YİMER), Polis İmdat, Jandarma İmdat ve Sahil Güvenlik İhbar Hattı'nın telefon numaralarının bulunduğu görüntü ile sonlanıyor.

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