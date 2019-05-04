İSTANBUL (AA) - İnsan Eğitimi Kültür ve Yardımlaşma Vakfı, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından vakfa para aktarıldığı" iddiasına ilişkin, "Kamuoyuna servis edildiğinin aksine, vakfımıza nakden ödenmiş bir kuruş bile yoktur. Söz konusu yardımlar vakfımıza değil, ülkemizin evlatlarının daha iyi şartlarda barınmaları için onların menfaatlerine yapılmış lojistik desteklerdir. İnsan Vakfı her şart ve zeminde hesap vermeye hazırdır." açıklamasını yaptı.

Vakıftan yapılan açıklamada, varlıkları ve faaliyetleri, Maliye ve Hazine Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı Dernekler Masası tarafından denetlenen vakfın, her zaman şeffaf ve hesap verebilir bir kuruluş olduğu belirtildi.

Son zamanlarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden destek alan kurumlar içerisinde vakfın da isminin zikredildiği aktarılan açıklamada, "Gerçeğin bilinmesine rağmen, siyasi hasımlık üzerinden rant devşirme arzusunda olan kötü niyetli kişi ve medya kuruluşlarının, temcid pilavı gibi bu konuyu ısıtıp ısıtıp servis edecekleri aşikardır." denildi.