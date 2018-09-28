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"İnsan ve İletişim" konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 23:52 | Son Güncelleme

Polis Başmüfettişi Ahmet Sula: "Benim iletişimden anladığım, hissetmek ve hissedilmektir"

İZMİR (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Başmüfettişi Ahmet Sula, "İnsan ve İletişim" adlı konferansta öğrencilerle bir araya geldi.

Polisliğin yanı sıra sanata da gönül veren Sula, Türkiye Gençlik Vakfı İzmir Yurtlar Koordinatörlüğünün hazırladığı programda öğrencilerle buluştu.

Türkiye Gençlik Vakfı İzmir İl Temsilciliği'ndeki etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde yaşananlarla ilgili ve insan ile hayvanlar arasındaki duygusal bağları anlatan video gösterimi yapıldı.

Ahmet Sula, yaptığı konuşmada gençlere, "Gençlik, Şuur ve Özgüven" konusunda yaşadığı tecrübeleri aktardı, hayatının büyük bölümünün polis olarak geçtiğini ancak aynı zamanda sanatın da her zaman hayatında olduğunu vurguladı.

"İnsan ve İletişim" konulu konferansta yaşadığı tecrübeleri paylaşan Sula, ülke geleceğinin teminatı gençlere katkı sunmak ve daha geniş kitlelere ulaşmak için kente geldiğini söyledi.

Ahmet Sula, gençlere bütün dünyevi makamların geçici olduğunu anlatarak, önemli olan makamın insanların gönlünde yer etmek olduğunu ifade etti.

FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi hakkında da konuşan Sula, aziz milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde o gece bütün hainlere darbe vurduğunu söyledi.

Hayatın değerini anlatırken insanları ezmemeyi, insanların karşısında da ezilmemeyi gördüğünü aktaran Sula, "Ankara'dan kalktım geldim. Birazdan geri döneceğim. Dedim ki bu birikimleri ölmeden önce birileriyle paylaş. Bunu hissederek geldim. Siz de bu ağabeyinizin kalbi ile burada olduğunu içinizde hissettiniz mi? Benim iletişimden anladığım budur. Önemli olan dokunmak. Taşa, toprağa, bastığın yere. Hissetmek ve hissedilmek. Tek kelime ile söylemek gerekirse dokunmak. Bunu yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Ahmet Sula, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

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