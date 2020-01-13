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  4. İnsan vücudunun şaşırtan gerçekleri!

İnsan vücudunun şaşırtan gerçekleri!

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.01.2020 10:14 | Son Güncelleme

Şüphesiz vücuda dair ortaya çıkan gerçekler her geçen gün insanları şaşırtmayı başarıyor. Bu kez insan vücuduna dair yapılan araştırmalar öğretici olduğu kadar eğlenceli detayları da içinde barındırıyor.

Mesela hiç hoşlanmadığınız kulak kirinin vücudun savunma sisteminin bir parçası olduğunu biliyor muydunuz? Ya da rüya görmenizin IQ yüksekliğinizle ilgili olduğunu? İşte insan vücuduna dair birbirinden ilginç gerçekler...

Vücudunuza dair bunları biliyor muydunuz?

Normal bir insan vücudunda bulunan elektrik 25 Watt'lık bir lambayı dakikalarca yakabilir.
Parmak izine benzer şekilde, herkes tek ve benzersiz bir dil izine sahip.
Yetişkinlerde bir bebekten daha az kemik bulunuyor. Doğduğumuzda yaklaşık 270 kemiğe sahip oluyoruz, ancak gelişim süreci boyunca kemikler eriyip birbiriyle kaynaşıyor ve yetişkin olduğumuzda sadece 206 kemiğimiz kalıyor.
Vücudunuzda her santimetrekareye düşen tüy sayısı bir şempanzeninki ile aynı. Neyse ki insanların tüyleri çok daha açık renkli ve çoğu insanda önemli bir kısmı görünür değil.
Mide mukozasının dış tabakası ömrü çok kısa olduğu için 3-4 günde yenilendiğini biliyor muydunuz? Eğer yenilenmeseydi, midenizdeki yiyecekleri hazmetmek için kullanılan güçlü asitler, aynı zamanda midemize de zarar verecekti.
Kulak kiri, kulak sağlığı için gereklidir. Pek çok insan kulak kirinden hoşlanmaz ama, kulak kiri kulağın savunma sisteminin çok önemli bir parçasıdır. İç kulağı bakterilerden, mantarlardan, kirlerden ve hatta böceklerden korur. Ayrıca kulak içini yağlar ve temizler.
Kadınlar hem doğuştan itibaren hem de yetişkinlikte erkeklerden daha iyi tat alır. Araştırmalar, kadınların bir kokuyu ayrıştırmada erkeklerden daha iyi olduğunu göstermiştir. Özellikle narenciye, vanilya, tarçın ve kahve kokularını kadınlar daha iyi alırlar. Nüfusun şanssız bir %2’lik kısmı ise hiç koku alamamaktadır.
Burnumuz köpekler kadar hassas değildir ancak 50 bin farklı kokuyu hatırlayabilir.
Bilim insanlarına göre IQ yükseldikçe daha fazla rüya görülüyor. Doğru olabilir ama uykudan sonra rüyalarınızı hatırlamıyorsanız hemen kendinizi kötü hissetmeyin. Çoğumuz gece gördüğümüz rüyaların büyük bir kısmını hatırlamıyoruz ve bu rüyalar en fazla 2-3 saniye sürüyor.

iStock-828942814

iStock-828942814
İnsan vücudunda cildin her santimetre karesinde yaklaşık 32 milyon bakteri yaşıyor. Bunların büyük bir çoğunluğu zararsızdır.
Sarışınlar daha eğlenceli olabilir ya da olmayabilir, ancak kesinlikle daha fazla saça sahipler. Saç rengi saçımızın ne kadar sık olduğunu belirlememize yardımcı oluyor. Buna göre sarışınlar en üst sırada yer alıyor. Bir insanda ortalama 100 bin saç kılı bulunurken, sarışınlarda bu sayı ortalama 146 bin. Siyah saçlı insanlar yaklaşık 110 bin saç kılına sahip, kahverengi saçlı insanlarda ise 100 bin saç kılı bulunuyor. Kızıl saçlı insanların ise saç kılı daha az yaklaşık 86 bin kadar.
İnsan vücudundaki en büyük hücre, bir kadının yumurtasıdır. İnsan vücudundaki en küçük hücre ise sperm hücresidir. Normalde hücreler görülemeyecek kadar küçüktür ama bir yumurta hücresi, 1mm’lik çapı ile çıplak gözle görülebilir. Sperm hücresi ise bir hücre çekirdeğinden birazcık büyük, ama yine de çok minik bir hücredir.
Kendi kendiniz gıdıklamanız mümkün değildir. En çok gıdıklananlarımız bile kendilerini gıdıklama yeteneğinden yoksundur. Bunun sebebi, beyninizin parmaklarınızın hareketini kontrol ederken gıdıklama isteğini tahmin etmesidir. Beyniniz gıdıklamanın nereden geleceğini bildiği için başkasının gıdıklaması durumunda vereceği tepkiyi vermez.
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Vücut insan vücudu sağlık

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