HABER

İnsan Yönetimi Kongresi’nde Sabiha Gökçen’i anlattılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 15:11 | Son Güncelleme

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın terminal işletmecisi İSG’nin İnsan Kaynakları Direktörü Ahmet Hakan Arslan ve Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal, Peryön (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği) 27’inci İnsan Yönetimi Kongresi’nde Sabiha Gökçen Havalimanı’nı anlattılar.

Anıl UÇAN /İSTANBUL, (DHA)- İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın terminal işletmecisi İSG’nin İnsan Kaynakları Direktörü Ahmet Hakan Arslan ve Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal, Peryön (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği) 27’inci İnsan Yönetimi Kongresi’nde Sabiha Gökçen Havalimanı’nı anlattılar.

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) tarafından Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda bu yıl 27'ncisi düzenlenen İnsan Yönetimi Kongresi sona erdi. 2 gün boyunca gerçekleştirilen etkinlik, yaklaşık 100 konuşmacıyı ağırladı. Kongrenin ilk gününde Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nın Dolmabahçe Konferans Salonu’nda İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın terminal işletmecisi İSG’nin İnsan Kaynakları Direktörü Ahmet Hakan Arslan ve Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal, Sabiha Gökçen Havalimanı’nı anlattılar. Yapılan sunumda Sabiha Gökçen Havalimanı’nın nasıl şehir havalimanı kimliğine büründüğü, İnsan Kaynakları alanında yapılan etkinlikler ile Sabiha Gökçen Havalimanı’nın İstanbul Zihinsen Engelliler Vakfı (İZEV) ile gerçekleştirilen Sosyal Sorumluluk Projesi hakkında bilgiler verdiler. Yoğun ilgi gören konferans yaklaşık yarım saat sürdü. Konferans sonucunda Canan Soysal ve Ahmet Hakan Arslan’a katılımlarından dolayı plaket verildi.

PARTNER'Daha özgür bir Aleyna olacağım''Daha özgür bir Aleyna olacağım'
Görme engelli Arzu öğretmenin azmiGörme engelli Arzu öğretmenin azmi
Bu kez öğretmenler için 'Geleceğe Nefes' olunacakBu kez öğretmenler için 'Geleceğe Nefes' olunacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Uğur Dündar: Haber kaynağım yüzde yüz diyordu. Ama belge yoktu

Uğur Dündar: Haber kaynağım yüzde yüz diyordu. Ama belge yoktu

Hadise ağlayarak itiraf etti! Acun: 'Çekimleri iptal ederim'

Hadise ağlayarak itiraf etti! Acun: 'Çekimleri iptal ederim'

Yarı çıplak koca, karısından kaçmak için ağaçta saklandı!

Yarı çıplak koca, karısından kaçmak için ağaçta saklandı!

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

Kılıçdaroğlu'na 'istifa' çağrısı: Onuru varsa...

Kılıçdaroğlu'na 'istifa' çağrısı: Onuru varsa...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şaşkına çeviren görüntü! Ağaçlar Kasım ayında erik verdi

Şaşkına çeviren görüntü! Ağaçlar Kasım ayında erik verdi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mahir Ünal’dan termik santral çıkışı: Tedbirler alınmazsa kapatılacak

Mahir Ünal'dan net açıklama: Erdoğan'ın talimatıyla kapatılacak

İstanbul'un göbeğinde İSPARK değnekçisinin rahatlığı 'pes' dedirtti

Yine ortaya çıktılar! Bu kadarına da pes

Yargıtay kararı bozunca 30 darbeci asker yeniden gözaltına alındı

Karar bozuldu! Yeniden gözaltına alındılar

Yaşar Büyükanıt son yolculuğuna uğurlandı

Yaşar Büyükanıt son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika! Tel Abyad'da sivillere yönelik hain saldırı

Tel Abyad'da sivillere yönelik hain saldırı

Son dakika! Kıran-7 Operasyonu 2 bin 250 personel ile başladı!

Operasyon başladı! Komando, JÖH ve PÖH sahaya indi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.