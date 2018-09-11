İnsan yüzlü örümcek hayrete düşürdü

Görenleri hayrete düşüren insan yüzlü örümceği sahiplenen ve memleketine getiren Gani, örümceğe gözü gibi bakıyor.

İnsan yüzlü hayvanlar şaşkına çeviriyor

1 / 34 Özel güvenlik görevlisi Bekir Gani, bulduğu insan yüzlü örümceğe evinde gözü gibi bakıyor. İnsan yüzüne benzeyen görüntüsüyle, köşeli yengeç örümceği görenleri hayrete düşürüyor.

2 / 34 Adana’nın Aladağ ilçesinde bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan Bekir Gani çalıştığı iş yerinde bahçe sularken bir ağacın dalında Latince adı "thomisus onustus" olan ve insan yüzüne benzeyen görüntüsüyle görenleri hayrete düşüren köşeli yengeç örümceği buldu.

3 / 34 Örümceği bir cam kavanoza koyan Gani daha sonra Kadirli ilçesine geldi. Bulduğu örümceğin ne olduğuyla ilgili internette araştırmaya koyulan Bekir Gani insan yüzünü andıran görüntüsüyle bu örümceğin köşeli yengeç örümceği olduğunu öğrendi.

4 / 34 Örümceği maydanoz ve et parçacıkları ile besleyen Bekir Gani ona gözü gibi bakıyor.

5 / 34 Araştırmasına göre Türkiye’de şu ana kadar bu örümcekten sadece 4 tane görüldüğünü belirten Bekir Gani, “5’incisi ise bende. Çalıştığım iş yerinde buldum. Kavanoza koyarak eve getirdim. Araştırdım. Maydanoz ve et ile besleniyormuş.

6 / 34 Kavanozun içerisine larva bıraktı. Yakında yavruları olacak diye bekliyorum. Örümceği ilk gördüğümde çok şaşırdım. Yüzü insan yüzünü andırıyordu. Bundan sonra da örümceğe gözüm gibi bakacağım” şeklinde konuştu.

7 / 34 İNSAN YÜZLÜ KEDİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ Rusya’da yaşayan Tatiana Rastorgueva, kedisinin fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşınca beklemediği bir ilgiyle karşılaştı.

8 / 34 İki aylık Maine Coon cinsi Valkyrie, insana benzeyen yüz hatlarıyla sosyal medyanın yeni fenomeni oldu.

9 / 34 Pek çok internet kullanıcısı yaptığı yorumlarda kediyi çok sevimli bulduklarını belirterek şaşkınlıklarını dile getirdi.

10 / 34 Valkyrie’den fotoğraflar...

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22 / 34 Van'ın Erciş ilçesinde dünyaya gelen gelişmemiş insan yüzlü kuzu görenleri hayrete düşürdü.

23 / 34 Kuzu, daha sonra köylüler tarafından toprağa gömüldü.

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26 / 34 Bu melez balık türü Çin'in Chongju şehrindeki bir evin minyatür havuzunda dünyaya geldi.

27 / 34 Pis kokulu bu sarı böceğin de gövdesi insan yüzünü andırıyor

28 / 34 Siper böceği

29 / 34 İnsan yüzlü yengeç

30 / 34 Bu böceğin de burnu havada.

31 / 34 Dağ gölü semenderi metamorfoz geçirmediği için insan yüzünü andırıyor.

32 / 34 Başka bir insan yüzünü andıran böcek gövdesi

33 / 34 Bu yeşil böcek tersten bakıldığında insan ağzını andırıyor.