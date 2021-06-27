HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. İnsan yüzlü örümcek şaşkınlığı: Görünce araban dışarı atmaya çalıştım

İnsan yüzlü örümcek şaşkınlığı: Görünce araban dışarı atmaya çalıştım

27.06.2021 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şeker hastası olan babası için dağlardan ot toplayan vatandaş, otlar arasında gezen örümceğin insan suretine benzediğini görünce şaşkınlık yaşadı.

İnsan yüzlü örümcek şaşkınlığı: Görünce araban dışarı atmaya çalıştım

Türkiye’de şu ana kadar 7 tane görüldüğü iddia edilen insan yüzlü örümceğin 8'incisi Bursa’nın Yenişehir ilçesinde görüldü.

"ARABADAN DIŞARI ATMAYA ÇALIŞTIM"

Tarım ve hayvancılık işleri ile uğraşan Enes Öz, “Şeker hastası olan babam için dağlardan acı yavşan otları topladık. Otları aracımıza koyduk. Otların arasında insan yüzlü örümcek bizimle beraber çiftliğimize kadar geldi. Arabadayken örümceğin üzerime çıktığını görüp arabadan dışarıya atmaya çalıştım. Sonra kardeşim bunun insan yüzlü örümcek olduğunu söyledi. Daha önce internette araştırmış, görmüş. Türkiye’de yedi tane görülmüş. Şu an bizim bulduğumuz ise sekizinciymiş. Bu yeni tanınan bir örümcek türü olduğu için nesli tükenmesin. Bir kuruma veririz, koruma altına alınır düşüncesiyle kavanoza koyduk” diye konuştu.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manuel şanzımanlı Suzuki Swift Hibrit Türkiye'ye geliyor! İşte fiyatıManuel şanzımanlı Suzuki Swift Hibrit Türkiye'ye geliyor! İşte fiyatı
PARTNER"Dedikodu olmasın diye kızımla program yapacağım""Dedikodu olmasın diye kızımla program yapacağım"
Erzurum'da bulundu! Tam 8 bin yıllıkErzurum'da bulundu! Tam 8 bin yıllık
Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Saatler sonra cansız bedenine ulaşıldı

Saatler sonra cansız bedenine ulaşıldı

AFAD ekiplerinin en zor görevi! Olay yerine gidince acı gerçeği öğrendiler

AFAD ekiplerinin en zor görevi! Olay yerine gidince acı gerçeği öğrendiler

Gündeme bomba gibi düşen iddia

Gündeme bomba gibi düşen iddia

Ve büyük aşk bitti!

Ve büyük aşk bitti!

Ankara'da polis kontrol noktasına ateş açıldı! Saldırgan gözaltına alındı

Ankara'da polis kontrol noktasına ateş açıldı! Saldırgan gözaltına alındı

Son hafta sonu kısıtlaması başladı! YKS'ye girecekler muaf tutulacak

Son hafta sonu kısıtlaması başladı! YKS'ye girecekler muaf tutulacak

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

25 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

25 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Selimiye Cami Meydanı restore edilecek

Selimiye Cami Meydanı restore edilecek

"Katarlılar tıp fakültelerine sınavsız ve ücretsiz girecek" iddiasına MSB'den yanıt

"Katarlılar tıp fakültelerine sınavsız ve ücretsiz girecek" iddiasına MSB'den yanıt

Turkovac'tan sonra bir müjdeli haber daha

Turkovac'tan sonra bir müjdeli haber daha

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.