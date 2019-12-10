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İnsan yüzlü sapan balığının nesli tehlike altında

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 10:42 | Son Güncelleme

ADANA'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Doç.

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Hacer Yeldan, Karataş ilçesinde balıkçıların ağlarına takılarak zarar veren ve insan yüzlü sapan balığı olarak bilinen kıkırdaklı kemane balığı türünün neslinin tehlike altında olduğunu, uluslararası anlaşmalara göre avlanmasının yasak olduğunu söyledi.

Karataş ilçesinde önceki gün mürekkep balığı ve dil balığı avına çıkan balıkçıların ağına çok miktarda kıkırdaklı kemane balığı takıldı. Balıkçılar, insan yüzünü andıran, piyasada sapan balığı olarak da bilinen bu balıkların ekonomik değerinin olmadığını, ağlarını parçalaması nedeniyle de maddi zarara uğradıklarını bildirdi. Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Hacer Yeldan, kemane balığı neslinin tehlike altında olduğunun altını çizerek şunları söyledi:

"Genellikle nehir ağızlarında görülen bu balıkların yavruları sahile yakın kesimlerde avlanan balıkçıların ağlarına takılmış. Balıkçılar tarafından ıskarta tür olarak görülen, ekonomik değeri olmayan balıklar. Balıkçılar genelde ağlarına takılan bu balıkları kullanmayıp doğrudan denize atıyor. Bunlar uzun ömürlü balıklar ancak yumurta verimliliği çok az derecede. Bu yüzden nesli tehlike altında. Uluslararası sözleşmelere göre avlanması yasak. İnsan sağlığına bir zararı yok, zehirli değil ancak ekosistem için çok önemli bir balık olduğu için değersiz olduğunu asla söyleyemeyiz. Üniversite olarak bu tür üzerinde biyolojik çalışmalarımız devam ediyor. Balıkçılara önerimiz ise kıyıya çok yakın bölgelerde avlanmamaları, biraz daha açık bölgelerde avlanmaları."

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