İnsana ilk kez bulaşan kuş gribi virüsü 46 ülkeye yayıldı

2020, Kovid-19 pandemisinin yanı sıra küresel halk sağlığına tehdit oluşturabilecek başka bir salgına daha sahne oldu.

HPAIV isimli bir kuş gribi virüsünün alt tipi olan H5N8, onlarca yıl önce tanımlanmış ve Aralık 2020'de ilk kez insana sıçramıştı.

Yeni makaleye göre bu virüs, 2020’de 46 ülkedeki kuş popülasyonunda görüldü ve görülmeye devam ediyor. Hatta dünya çapında milyonlarca kuşun ölümüne veya katledilmesine yol açtığı bildiriliyor.

Hakemli bilimsel dergi Science’ta kaleme alınan makalede Weifeng Shi ve George F. Gao isimli iki virolog, "Virüsten etkilenen coğrafi bölgeler sürekli genişliyor ve en az 46 ülke, yüksek derecede patojenik H5N8 salgını bildirdi" ifadelerine yer verdi.

KONTROL ALTINA ALINMAZSA BÜYÜK TEHDİT OLUŞTURACAK

Yazarlar bu endişe verici eğilim yakından takip ve kontrol edilmezse H5N8'in küresel sağlığa büyük tehdit oluşturacağı uyarısında bulundu.

H5N8'e karşı en savunmasız hayvanlar arasında tavuklar ve ördekler gibi çiftlik hayvanları ve yabani, göçmen kuşlar yer alıyor. Ancak son zamanlarda virüsün insana bulaştığı vakalar da tespit ediliyor.