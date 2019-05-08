HABER

"İnsana yapılan yatırım hiçbir zaman boşa gitmez"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 16:46 | Son Güncelleme

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu: - "İnsana yapılan yatırım hiçbir zaman boşa gitmez. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza en iyi şekilde eğitim vermek hepimizin en önemli görevidir"

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, insana yapılan yatırımın hiçbir zaman boşa gitmeyeceğini belirterek, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza en iyi şekilde eğitim vermek hepimizin en önemli görevidir." dedi.

Ustaoğlu, Valilik A Toplantı Salonunda gerçekleştirilen, "2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılına İlişkin Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en önemli konusu olan eğitim için tüm imkanların seferber edildiğini vurguladı.

İnsana yapılan yatırımın hiçbir zaman boşa gitmeyeceğinin altını çizen Ustaoğlu, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza en iyi şekilde eğitim vermek hepimizin en önemli görevidir. Trabzon, eğitim potansiyeli açısından çok güçlü bir il. Bu dönem içerisinde ilimizin LGS'de Türkiye birincisi olma başarısı, bu seviyenin en önemli göstergesidir. Önemli olan gösterdiğimiz bu başarıyı sürdürebilmektir. Eğitim çıtamızı daha ileriye taşımak adına yapmamız gereken ne varsa hep birlikte yerine getireceğiz." diye konuştu.

Ustaoğlu, şehirdeki taşımalı eğitim sisteme ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu:

"İlimiz zor bir coğrafyaya sahip. Yerleşim yerlerimiz dağlık bölgelerde kurulu. Bundan dolayı da taşımalı eğitimde birtakım istenmeyen sorunlar yaşanabiliyor. Yeni eğitim-öğretim yılında bu sorunların çözümü için çalışmalar yapacağız. Trabzon'da eğitime destek veren çok önemli iş adamlarımız ve yerel girişimcilerimiz var. Bu konuda son derece şanslıyız. Kamu kurum ve kuruluşlarımız, iş adamlarımız, yerel girişimcilerimiz ile çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim alması adına el ele vererek güzel çalışmalar yapmaya devam edeceğiz."

Trabzon Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş, ilçe milli eğitim müdürleri ve diğer ilgililerin katıldığı toplantıda, okullardaki eğitim durumu, eğitim planlanması, okulların yeterlilik durumu ve taşımalı eğitim sistemi gibi konular ele alındı.

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?
Şehidin kardeşine akülü tekerli sandalye Şehidin kardeşine akülü tekerli sandalye 
Dünyaca ünlü Salihli kirazı için üreticiler bilgilendirildiDünyaca ünlü Salihli kirazı için üreticiler bilgilendirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eğitim değerlendirme toplantısı Trabzon Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu

En Çok Okunan Haberler

AK Partili Özel'den Kılıçdaroğlu'na yönelik sert sözler

AK Partili Özel'den Kılıçdaroğlu'na yönelik sert sözler

Bahçeli'den Abdullah Gül sorusuna yanıt

Bahçeli'den Abdullah Gül sorusuna yanıt

Berna Laçin'den İmamoğlu açıklaması

Berna Laçin'den İmamoğlu açıklaması

Binlerce kişi bu düzenlemeyi bekliyor

Binlerce kişi bu düzenlemeyi bekliyor

DSP İstanbul adayı seçimden çekilecek mi? Açıklama geldi

DSP İstanbul adayı seçimden çekilecek mi? Açıklama geldi

CHP ve İYİ Parti'den YSK'ya 'seçim iptali' başvurusu

CHP ve İYİ Parti'den YSK'ya 'seçim iptali' başvurusu

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emrah Serbes davasında temyiz incelemesi, duruşmalı yapılacak

Emrah Serbes davasında yeni gelişme!

Eski Yargıtay ve YSK üyesi İbrahim Zengin'e 12 yıl hapis

Eski Yargıtay ve YSK üyesi İbrahim Zengin'e 12 yıl hapis

Babası intihar eden 11 yaşındaki çocuk fenalık geçirdi

Babası intihar eden 11 yaşındaki çocuk fenalık geçirdi

Akit TV sunucusuna hapis cezası!

Akit TV sunucusuna hapis cezası!

Birlikte yaşadığı kadın kabusu oldu! Önce dövdü, sonra...

Birlikte yaşadığı kadın kabusu oldu! Önce dövdü, sonra...

Anadolu Yıldızı-2019 tatbikatı Ege'de başarıyla gerçekleştirildi

Anadolu Yıldızı-2019 tatbikatı Ege'de başarıyla gerçekleştirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.