"İnsana yapılan yatırım hiçbir zaman boşa gitmez"

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?

Ustaoğlu, şehirdeki taşımalı eğitim sisteme ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu:

İnsana yapılan yatırımın hiçbir zaman boşa gitmeyeceğinin altını çizen Ustaoğlu, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza en iyi şekilde eğitim vermek hepimizin en önemli görevidir. Trabzon, eğitim potansiyeli açısından çok güçlü bir il. Bu dönem içerisinde ilimizin LGS'de Türkiye birincisi olma başarısı, bu seviyenin en önemli göstergesidir. Önemli olan gösterdiğimiz bu başarıyı sürdürebilmektir. Eğitim çıtamızı daha ileriye taşımak adına yapmamız gereken ne varsa hep birlikte yerine getireceğiz." diye konuştu.

Ustaoğlu, Valilik A Toplantı Salonunda gerçekleştirilen, "2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılına İlişkin Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en önemli konusu olan eğitim için tüm imkanların seferber edildiğini vurguladı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, insana yapılan yatırımın hiçbir zaman boşa gitmeyeceğini belirterek, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza en iyi şekilde eğitim vermek hepimizin en önemli görevidir." dedi.

"İlimiz zor bir coğrafyaya sahip. Yerleşim yerlerimiz dağlık bölgelerde kurulu. Bundan dolayı da taşımalı eğitimde birtakım istenmeyen sorunlar yaşanabiliyor. Yeni eğitim-öğretim yılında bu sorunların çözümü için çalışmalar yapacağız. Trabzon'da eğitime destek veren çok önemli iş adamlarımız ve yerel girişimcilerimiz var. Bu konuda son derece şanslıyız. Kamu kurum ve kuruluşlarımız, iş adamlarımız, yerel girişimcilerimiz ile çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim alması adına el ele vererek güzel çalışmalar yapmaya devam edeceğiz."

Trabzon Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş, ilçe milli eğitim müdürleri ve diğer ilgililerin katıldığı toplantıda, okullardaki eğitim durumu, eğitim planlanması, okulların yeterlilik durumu ve taşımalı eğitim sistemi gibi konular ele alındı.

