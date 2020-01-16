HABER
  4. "İnsani Gelişme Raporu 2019" İstanbul Tanıtım Toplantısı

"İnsani Gelişme Raporu 2019" İstanbul Tanıtım Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 09:47 | Son Güncelleme

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır: - "2018 ile 2019 raporları karşılaştırılınca 2019 yılında Türkiye'nin gelişmiş ülkeler seviyesine geldiğini görüyoruz. Türkiye, sağlık alanında, fırsatlarda eşitlik, kaynakların dağıtımı konusunda olumlu bir gelişme yakalamasına rağmen özellikle cinsiyet eşitliği konusunda hala yüzde 17'lerde. Bu konuda ciddi çalışmalar yapmamız gerekir" - Hedefler İçin İş Dünyası Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner: - "Enerji verimliliği, cinsiyet eşitliği, iş gücüne katılım ve eğitim konusunda iş dünyasına düşen pek çok sorumluluk var" - UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi: - "Son 28 yıla baktığımızda Türkiye'de yine büyük bir gelişme görüyoruz. Örneğin, eğitim, ortalama ömür, gelir açısından. Türkiye şu an 1990 yılına göre daha iyi konumda"

İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından hazırlanan İnsani Gelişme Raporu 2019'un sonuçlarını değerlendiren Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, "Türkiye, sağlık alanında, fırsatlarda eşitlik, kaynakların dağıtımı konusunda olumlu bir gelişme yakalamasına rağmen özellikle cinsiyet eşitliği konusunda hala yüzde 17'lerde. Bu konuda ciddi çalışmalar yapmamız gerekir." dedi.

UNDP tarafından ilk olarak 9 Aralık 2019'da Ankara'da açıklanan "İnsani Gelişme Raporu 2019"un İstanbul Tanıtım Toplantısı, Habitat Derneği ev sahipliğinde Maslak'taki Facebook İstasyon'da gerçekleştirildi.

2018 verileri baz alınarak hazırlanan raporda, İnsani Gelişme Endeksi, Eşitsizliğe Uyarlanmış İnsani Gelişme Endeksi, Cinsiyete Dayalı Gelişme Endeksi, Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi ile Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi kategorileri bulunuyor. Bir önceki listede İnsani Gelişme Endeksi'ndeki değerlere göre 64. olan Türkiye "yüksek insani gelişme" kategorisine girerken bu yıl ilk kez "çok yüksek insani gelişme" kategorisinde yer aldı.

1990 yılından itibaren UNDP tarafından yayımlanan İnsani Gelişme Raporu, bu yıl "21. yüzyılda insani gelişmedeki eşitsizlikler" konusuna odaklandı.

Hazır, derneğin 25 yıldır Türkiye'de toplumsal kalkınma alanında çalışan bir kuruluş olduğunu belirterek, "Kadınlara, çocuklara ve gençlere eğitimler veriyoruz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ortaklığıyla Türkiye'deki girişimcilik ekosistemi üzerine çalışıyoruz. Onun için insani gelişme raporu ve kalkınma amaçları bizim yürüttüğümüz çalışmalarla direkt örtüşen çalışmalar." ifadelerini kullandı.

İnsani Gelişme Raporu 2019'da sürdürülebilir amaçlar kapsamında iş dünyası ve sivil topluma yönelik 17 hedef belirlendiğini hatırlatan Hazır, hedefler arasında iklim değişikliği, cinsiyet eşitliği ve teknolojik gelişmelerin ön plana çıktığını söyledi.

Hazır, "İklim değişikliği konusunda bugünden önlem alınmazsa, önümüzdeki 30 yıl içerisinde ciddi büyük göçler olacak. Endonezya'nın sular altında kalacağı, Orta Doğu'nun çölleşeceği, çölleşme ve su altında kalmasıyla göçün başlayacağı söyleniyor. Dünyanın en büyük bu sorunun olacağı konuşuluyor. O yüzden bugünden çözümlerin geliştirilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Cinsiyet eşitliği ve dijital teknoloji konularına da değinen Hazır, şöyle konuştu:

"Cinsiyet eşitliği konusunda Türkiye'de kadınlara seçme seçilme hakkı verme konusunda övünüyoruz ama siyasal katılım ve ekonomik hayata katılım konusunda kadınların katılımında geri konumdayız. Bu sadece kamunun sorunu değil, toplumsal algımızı bu yönde değiştirmemiz lazım. 2018 ila 2019 raporları mukayese yapıldığı zaman, 2019 yılında Türkiye'nin gelişmiş ülkeler seviyesine geldiğini görüyoruz. Türkiye'nin 59. sıraya yükselmesi özellikle sağlık alanında olsun, fırsatlarda eşitlik, kaynakların dağıtımı konusunda olumlu bir gelişme yakalamasına rağmen özellikle cinsiyet eşitliği konusunda hala yüzde 17'lerde. Bu konuda ciddi çalışmalar yapmamız gerekir.

Dijital teknoloji alanında ise, özellikle Z kuşağının geleceğe yönelik kaygıları olmasının en büyük nedeni iş yapma biçimlerinin değişiyor olması. Gelişmiş ülkelerin en büyük sıkıntısı 'Z kuşağının nasıl istihdam edilebilirliği'. Freelance çalışmalar artıyor. Öngörülen rakam 10 yıl içerisinde 700 milyon gencin artık freelance çalışma hayatına geçeceği."

- "Özel sektöre ciddi sorumluluk düşüyor"

Hedefler İçin İş Dünyası Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner ise sürdürülebilirlik ve insani gelişme konularında özel sektöre büyük iş düştüğünü belirterek, "O kadar değişik bir gelişme yaklaşımından bahsediyoruz ki bunu sadece devletlerin, STK'lerin, hükümetlerin yapması imkansız. Özel sektöre burada ciddi bir sorumluluk düşüyor. Kaldı ki iş dünyasının ekonomik etkileri çok fazla. İşletmelerin, işletmelerde çalışanların, paydaşlarının insani gelişmeye çok fazla katkıları olabilir. Enerji verimliliği, cinsiyet eşitliği, iş gücüne katılım ve eğitim konusunda iş dünyasına düşen pek çok sorumluluk var." diye konuştu.

İş dünyasında değer yargılarının da değiştiğini kaydeden Boyner, "Eskiden özel sektör kuruluşunun en önemli başarı kriteri kar etmesiydi. Ama bugün özellikle paydaşları açısından, hem müşterileri hem birlikte çalıştığı farklı kurumlar hem de çalışanları açısından en büyük değer yargısı o kurumun saygınlığına ait yarattığı sosyal fayda. O açıdan ne taraftan bakarsanız bakın özel sektörün insani gelişme endeksinin ve 17 hedefin içinde olması ve katkı yapması gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı platform hakkında bilgi veren Boyner, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle 3 ana konuda çalışıyoruz. Bunlardan biri iş dünyasını iklim değişikliği ve afetlere hazırlamak. Çünkü özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler bu tip doğal afetlerden çok fazla etkileniyor. Çoğu mutlaka zarar görüyor, ekonomiden çekilmek durumunda kalıyor. İkincisi, iş dünyasını geleceğe hazırlamak. Özellikle dijital ekonominin kuralları değişiyor. İş dünyasını buna hazırlıklı hale getirmek çok önemli. Üçüncüsü de daha fazla kapsayıcı olarak büyümede de iş dünyasının rolünü artırmak."

- "Dünyada hala eşitsizlik var"

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi de dünyadaki diğer ülkelerin İnsani Gelişme Endeksi’ndeki konumlarını da değerlendirerek, şunları kaydetti:

"İnsani gelişmede dünyadaki tabloya baktığımızda, yarısı dolu, yarısı boş bir bardak gibi gözüküyor. Aslında 1990 yılını baz aldığımızda, son 28 yılda ortalama olarak dünyada çok büyük gelişmeler oldu. Çocuk ölüm oranı azaldı, ilkokula gitme oranı arttı, buna benzer örnekler var. Fakat dünyada hala eşitsizlik olduğunu görebiliyoruz. Bu raporun başlığı açıkça şunu söylüyor, eşitsizlik konusu maddi gelir konusunun da ötesinde. Yani bu sadece zengin ve fakir manasında değil. Bölgesel eşitsizlikler, dini eşitsizlikler, cinsiyet eşitsizliği, aileler arasındaki eşitsizlikler. Özellikle teknoloji ve iklim değişikliği dünyada eşitsizliği şekillendiren iki önemli konu. Bu durum, farklı insanları olumsuz olarak etkileyebilir."

Türkiye'nin durumunu değerlendiren Tomasi, sözlerini, "Raporda görüldüğü gibi Türkiye ilk kez 'çok yüksek insani gelişme' kategorisine çıktı, bu güzel bir haber. Fakat sadece bir yılı baz aldığımızda çok anlamlı olmayabilir. O yüzden son 28 yıla baktığımızda Türkiye'de yine büyük bir gelişme görüyoruz. Örneğin, eğitim alanında, ortalama insan ömrü veya gelir açısından. Türkiye şu an 1990 yılına göre daha iyi konumda. Detaylı bir şekilde baktığımızda insani gelişme alanında Türkiye sıçrama yapan bir ülke." diye tamamladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Donma tehlikesi geçirip, ölümden döndü ama... Donma tehlikesi geçirip, ölümden döndü ama...
(Özel) Kalorifer kazanı köpeklere sıcacık yuva oldu(Özel) Kalorifer kazanı köpeklere sıcacık yuva oldu
Alman milletvekilinin ofisi kurşunlandıAlman milletvekilinin ofisi kurşunlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır Hedefler İçin İş Dünyası Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Ümit B İnsani Gelişme Raporu UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan'la ilgili yeni açıklama

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan'la ilgili yeni açıklama

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Adıyaman'da görüntülendi! Leşleri yiyordu...

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'nin en soğuk yeri: Eksi 25 derece! Donmuş gölün üzerinde drift yaptı

Türkiye'nin en soğuk yeri: Eksi 25 derece!

Son dakika! İçişleri Bakanlığı 'Kapan-4 Mava Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu

Komutanlar bizzat yönetiyor

İşte İstanbul Boğazı'ndan geçen gemi sayısı!

İşte Kanal İstanbul ile ilgili merak edilen o sorunun yanıtı!

Beyoğlu'nda kimlik göstermek istemeyen taksici ile polise arasında arbede

Beyoğlu'nda hareketli dakikalar!

Eşi ölsün diye büyü yaptırmak isteyen kadın dolandırıldı

Eşi ölsün diye büyü yaptırmak istedi, bakın başına ne geldi

İstanbul'da alkollü sürücü dehşeti! Önce araca, ardından yaşlı adama çarptı

İstanbul'da alkollü sürücü dehşeti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.