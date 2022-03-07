İnsani Kriz Derinleşiyor

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 1.5 milyondan fazla Ukraynalı’nın komşu ülkelere sığındığını açıkladı. Rakamın kısa sürede dört milyona yükselebileceği belirtiliyor.

Rusya’nın Ukrayna işgaliyle birlikte insani kriz de derinleşiyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 1.5 milyondan fazla Ukraynalı’nın işgalin başlamasından bu yana komşu ülkelere sığındığını belirtti.

Bir günde yaklaşık 170 bin kişinin Ukrayna’yı terk ettiği kaydedildi.

Yetkililer Rus ordusunun ilerlemeye devam etmesiyle bu sayının hızla artabileceğini, kısa sürede dört milyona yükselebileceğini belirtiyor.

BM yetkilileri sadece 10 günde bu rakama ulaşıldığına dikkat çekerek bunun İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana Avrupa’daki en hızlı büyüyen sığınmacı krizi olduğunu belirtiyor.

İşgalin başlamasından bu yana en fazla sığınmacı akını Polonya’ya gerçekleşiyor.

Pazar günü itibarıyla Polonya’ya sığınan Ukraynalı sayısı 900 binden fazla.

Polonyalı yetkililer Pazar günü toplamda yaklaşık 930 bin sığınmacının kaydedildiğini belirtti.

Macaristan’a sığınanların sayısı da yaklaşık 170 bin.

Macaristan’ın Ukrayna’yla beş geçiş noktası bulunuyor.

Bazı kamu binaları sığınmacılar için merkezlere dönüştürülmüş durumda ve Macarlar yardım ve gıda desteği sağlamaya çalışıyor.

Slovakya’ya sığınanların sayısı da yaklaşık 114 bin. Moldova’ya sığınanların sayısı da yaklaşık 85 bin.

Amerika Dışişleri Bakanı Anthony Blinken da Pazar günü Moldova’da temaslarda bulundu. Başbakan Natalia Gavrilita Amerika’dan sığınmacılar konusunda daha fazla yardımda bulunmasını istedi.

Birleşmiş Milletler verilerine göre Romanya’ya sığınan Ukraynalılar’ın sayısı yaklaşık 72 bin.

BM’ye göre ayrıca Ukrayna sınırını geride bıraktıktan sonra yaklaşık 158 bin kişi üçüncü ülkelere yönelmiş durumda.

