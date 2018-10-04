İSTANBUL (AA) - LALE BİLDİRİCİ BÜYÜKKARAKAYA - Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Başkanı Francesco Rocca, Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılara ve yurt dışına yaptığı insani yardıma ilişkin, "Türkiye çok büyük bir dayanışma gösterdi. Ülkede kabul ettiğiniz mülteci sayısı oldukça fazla. Bazen yurt dışına insani yardım götürmek, yurt içinde insani yardım çalışması yapmaktan çok daha kolaydır. Türkiye hem yurt içinde insani yardım çalışmaları yapıyor hem de Türkiye içerisinde geniş bir kapasiteyle bu insanların topluma entegrasyonu için çalışıyor. Ben bunlarda memnunum." dedi.
Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, "Parçalanmış Bir Dünyada Barış ve Güvenliği Yeniden Düşünmek" temasıyla düzenlenen TRT World Forum için İstanbul'a gelen Rocca, Kızılay Bağcılar Toplum Merkezi'nde AA muhabirine konuştu.
İstanbul'da Suriyelilerin eğitim aldığı Toplum Merkezlerini çok beğendiğini ve etkilendiğini ifade eden Rocca, şunları söyledi:
"Bizim ihtiyacımız olan şey tam olarak bu. Göçmenlerin veya mültecilerin geldikleri topluma entegrasyonu için sadece Türkiye'de değil tüm dünyaya örnek olması gereken bir program. Biz bunun da dünyada bu şekilde olmasını istiyoruz. Bu insanlar şiddetten ve savaştan canları pahasına kaçıp geliyorlar, burada önemli olan bu insanların aynı zamanda onurunu da yeniden korumak ve inşa etmek. Burada mültecilere toptancı bir yaklaşım değil de insanların kişisel özelliklerini ortaya çıkaran eğitimler olduğu için ben bundan çok memnun kaldım."
-Dünyada yaşanan insani krizler
Dünyada yaşanan insani krizlere değinen Rocca, "İnsani krizleri önlemesi gereken uluslararası topluluktur. Ancak açık bir şekilde gördük ki Suriye krizi esnasında bu uluslararası topluluk ve organizasyonlar bu krizleri önlemekte başarılı olamadılar. Bunun faturasını da halklar ödedi. Uluslararası topluluklar masaların etrafında oturup barışçıl çözümler yapmak zorundadır. Ancak bu şekilde uluslararası krizleri engelleyebiliriz."
"Türkiye'nin insani yardımlar konusunda dünyada önde olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklinde soruyu da Rocca, şöyle cevapladı:
"Türkiye çok büyük bir dayanışma gösterdi. Ülkede kabul ettiğiniz mülteci sayısı oldukça fazla. Bazen yurt dışına insani yardım götürmek, yurt içinde insani yardım çalışması yapmaktan çok daha kolaydır. Türkiye hem yurt içinde insani yardım çalışmaları yapıyor hem de Türkiye içerisinde geniş bir kapasiteyle bu insanların topluma entegrasyonu için çalışıyor. Ben bunlarda memnunum."
Türkler gibi Akdenizli olduğunu dile getiren Rocca, "İtalyanım ve Akdenizliler olarak, birbirimizi çok iyi anladığımızı düşünüyorum. Türk Kızılayı da hem mültecilerin korunması ve hem de entegrasyonunda çok büyük işler yapıyor. Türkiye'yle yapılan işbirliğinden çok memnunum. Çalışmaların devam etmesini istiyorum."
Rocca, İstanbul'da bulunmaktan mutlululuk duyduğunu ve İstanbul'a daha önce de geldiğini ifade ederek, "Bu sefer toplantılar için dar bir ajandada geldim daha sonra geniş vakitte gelip İstanbul'u gezmek istiyorum." dedi.
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