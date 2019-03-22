"İnsanı temel alan şeffaf yönetim anlayışıyla hizmet edeceğiz"

İSTANBUL, (DHA)- AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, anket çalışmaları neticesinde halkın istediği 53 projeyi hayata geçireceklerini açıkladı. Köken, insanı temel alan şeffaf yönetim anlayışıyla hizmet edeceklerini söyledi.

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, halkla bütünleşen şeffaf bir yönetim anlayışını hayata geçireceklerini vurgulayarak, “Tüm hizmetlerde ve atacağımız her adımda halkımızın istekleri belirleyici olacak. Mimari, eğitim, ulaşım, sağlık dahil her konuda halkımızın görüşüne başvurarak en iyi hizmeti hayata geçireceğiz. Artık Eyüpsultan’da ortak akıl ve şeffaf yönetim hâkim olacak” dedi.

Gençlere özel projeleriyle dikkat çeken Köken, spor, teknoloji, ulaşım ve altyapı gibi alanlardaki planlarıyla insan odakları olduğunu vurgulayarak çalışmalarının tamamında halkın sesine kulak vereceklerini belirtti.

AR-GE YAPTIRDI, HALKIN İSTEDİĞİ 53 PROJE HAZIRLADI

Yaptırdığı anketlerle, araştırmalarla fizibilite raporları çıkarttıklarını bildiren AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, “Ar-Ge çalışmalarımız ve detaylı araştırmalarımız sonucunda uzman ekibimizle birlikte toplam 53 proje hazırladık. Eyüpsultan’da sosyal belediyecilik anlayışını getireceğiz. Sorunları önem derecesine göre sıraladık ve bu sorunlara en uygun çözümleri ürettik. Genci ihtiyarı, eğitimlisi eğitimsizi herkesi kapsayan projelerimizle geliyoruz” dedi.