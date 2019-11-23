"İnsani Yardım Atölyesi" gönüllülere saha eğitimi verecek

İSTANBUL (AA) - Türk Kızılayı Kağıthane Şubesi ve Kağıthane Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen İnsani Yardım Atölyesi, yardım kuruluşlarında profesyonel olarak çalışmak ya da insani yardım alanında hizmet vermek isteyenlere yönelik sahada eğitim verecek.

İnsani Yardım Atölyesi, insani yardım sahasındaki temel bilgileri verme ve bu sahada faaliyet gösteren kişi ve kurumları tanıtma amacıyla eğitimlere başlıyor. Saha çalışmaları, raporlamalar ve müzakereler sonucunda verilecek olan sertifika ile katılımcılar insani yardım kuruluşlarında gönüllü veya profesyonel olarak çalışma fırsatı bulabilecek.

Ücretsiz olarak verilecek olan eğitimlerde, okumalar, müzakereler, kurum ziyaretleri, saha çalışmaları, raporlamalar yapılarak çalıştaylar ve sempozyumlar düzenlenecek. Eğitimler sonucunda "İnsani yardımda Türkiye modelinin" oluşturulması hedefleniyor.

- Başarılı öğrencilerin istihdamı hedefleniyor"

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihtiyaç duyulan her yerde profesyonel insani yardım ekipleri oluşturmak istediklerini belirtti.