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"İnsani Yardım Atölyesi" gönüllülere saha eğitimi verecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 14:36 | Son Güncelleme

İnsani yardım sahasında gençleri yetiştirmeyi amaçlayan İnsani Yardım Atölyesi, raporlama, gözlem, seminerler ve saha çalışması gibi faaliyetlerle süreli ve online eğitimler verecek

İSTANBUL (AA) - Türk Kızılayı Kağıthane Şubesi ve Kağıthane Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen İnsani Yardım Atölyesi, yardım kuruluşlarında profesyonel olarak çalışmak ya da insani yardım alanında hizmet vermek isteyenlere yönelik sahada eğitim verecek.

İnsani Yardım Atölyesi, insani yardım sahasındaki temel bilgileri verme ve bu sahada faaliyet gösteren kişi ve kurumları tanıtma amacıyla eğitimlere başlıyor. Saha çalışmaları, raporlamalar ve müzakereler sonucunda verilecek olan sertifika ile katılımcılar insani yardım kuruluşlarında gönüllü veya profesyonel olarak çalışma fırsatı bulabilecek.

Ücretsiz olarak verilecek olan eğitimlerde, okumalar, müzakereler, kurum ziyaretleri, saha çalışmaları, raporlamalar yapılarak çalıştaylar ve sempozyumlar düzenlenecek. Eğitimler sonucunda "İnsani yardımda Türkiye modelinin" oluşturulması hedefleniyor.

- Başarılı öğrencilerin istihdamı hedefleniyor"

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihtiyaç duyulan her yerde profesyonel insani yardım ekipleri oluşturmak istediklerini belirtti.

Katılımcıların çeşitli kurumlarda istihdam edileceğine dikkati çeken Öztekin, "Başarılı olan öğrencilerimizin istihdamını da hedeflediğimiz bu proje ile gençlerimizin iyilik kervanında her zaman yer almalarını önemsiyoruz. Projemizde yer alacak bütün öğrencilerimize iyilik dolu bir gelecek diliyorum." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılayı Kağıthane Şube Başkanı Sedat Tunç ise Türk Kızılay olarak ulusal ve uluslararası alanda insani yardım çalışmalarını azim ve özveriyle yürütmeye gayret ettiklerine değinerek şunları söyledi:

"Kendi bölgelerimizde özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşıp dertlerine derman olmaya çalışıyoruz. Gıda, giysi, burs ve nakit yardımlarla, hayırseverlerle bir iyilik köprüsü kuruyoruz. İnsani Yardım Atölyesi çalışmamızla birlikte özellikle gençlerimizin içindeki iyilik melekelerinin hayat bulacağı çalışmalara imza atmasını istiyoruz. İnsani yardım alanında birer profesyonel olarak yetişmelerini, iyilik köprümüzün temellerinin kalıcı ve sağlam olmasını hedefliyoruz."

Başvurmak isteyen katılımcıların, Türk Kızılayı Kağıthane Şubesinin internet sitesindeki online formu 1 Aralık'a doldurması gerektiği aktarıldı. Başvurular sonucu 100 kişinin kabul edileceği süreli ve online atölye çalışmaları, Mayıs 2020'de sona erecek.

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