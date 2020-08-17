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İnsani yardım çalışanlarına yönelik saldırılarda rekor artış

17.08.2020 19:21 | Son Güncelleme

Londra’da açıklanan bir rapora göre, 2019’da insani yardım çalışanlarına yönelik saldırılarda rekor artış gözlendi.

Geçen yıl 125 çalışan öldürüldü, 234 çalışan yaralandı. İnsani yardım örgütleri tablodan endişeli.2019'da insani yardım çalışanlarına düzenlenen saldırılarda rekor artış görüldüğü kaydedildi. Bağımsız araştırma örgütü Humanitarian Outcomes'un açıkladığı rapora göre, geçen yıl bu çalışanlara yönelik 483 saldırı kayıtlara geçti.

Saldırıların kayıt altına alınmaya başlandığı 1997'den bu yana 2019'daki kadar fazla ağır saldırının görülmediği kaydedildi. Rapora göre, geçen yıl 125 çalışan öldürülürken, 234 çalışan yaralandı, 124 çalışan ise kaçırıldı. İnsani yardım örgütlerine yönelik en fazla saldırının Suriye, Güney Sudan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Afganistan ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde görüldüğü kaydedildi. Yemen ve Mali'de de aralarında doktorlar, şoförler, mülteci kamplarında çalışan görevliler, gıda yardımı dağıtımından sorumlu çalışanlar ve tıbbi yardım personelinin de bulunduğu bu insani yardım görevlilerine yönelik saldırıların sayısının iki katına çıktığı belirtildi.

Caritas International, 2020 yılı içerisinde de şimdiye dek 50'den fazla insani yardım çalışanının öldürüldüğünü açıkladı. Örgüt, bu saldırılar nedeniyle acil insani yardım ihtiyacı bulunan halklara ulaşmanın giderek zorlaştığına dikkat çekti. Kızılhaç da pandemi misyonu çerçevesinde görev yapan sağlık çalışanlarına yönelik sözlü ve fiziki saldırıların arttığını kaydetti.

epd / SÖ, TY

© Deutsche Welle Türkçe

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