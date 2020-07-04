İnsani yardım gemisinden acil yardım çağrısı

İtalya ve Malta’nın limanlarına yanaşma izni vermediği gemide intihar girişimleri olduğu belirtildi.Günlerdir kurtarılan 180 sığınmacıyla birlikte Akdeniz’in ortasında beklemede olan insani yardım gemisi "Ocean Viking"den acil yardım çağrısı geldi. SOS Méditerranée, bir haftayı aşkın süredir devam eden belirsizliğin gemideki durumu dayanılamaz hale getirdiğini ve artık ne mürettebatın ne de sığınmacıların güvenliklerini sağlayamadıklarını belirtti. İtalya ve Malta’nın da gemiden gelen limanlarına yanaşma izni çağrılarının tamamını geri çevirdiğini söyleyen SOS Méditerranée Almanya direktörü Verena Papke, sığınmacıların açlık grevine başladıklarını belirtti.

İtalya’nın Sicilya Adası açıklarında beklemede olan gemide son 24 saat içinde altı intihar girişimi yaşandığı açıklandı. 44 kişinin de hem kendilerine hem de çevrelerindekilere zarar verme niyetlerini ifade ettikleri belirtildi. Ayrıca perşembe günü iki erkek sığınmacının gemiden atladığı, ancak SOS Méditerranée ekibi tarafından kurtartıldığı, cuma günü sabah saatlerinde de bir adamın kendini asmaya çalıştığı kaydedildi.