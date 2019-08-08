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"İnsani Yardım Haberciliği Atölyesi" konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 12:07 | Son Güncelleme

Göç Politikaları Uzmanı Dr. Selman Salim Kesgin, Anadolu Ajansı Haber Akademisi'nin "Ajans Haberciliği" hizmet içi eğitimi kapsamında gazeteci adaylarına, "İnsani Yardım Haberciliği Atölyesi" konferansı verdi

Göç Politikaları Uzmanı Dr. Selman Salim Kesgin, Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisince, Genç Yetenek Geliştirme Programı'nı (GYGP) tamamlayan ve kurumda çalışanlara verilen "Ajans Haberciliği" hizmet içi eğitimi kapsamında, gazeteci adaylarına, "İnsani Yardım Haberciliği Atölyesi" konferansı verdi.

AA'nın 100'üncü yıl vizyonu çerçevesinde kurulan Haber Akademisi tarafından GYGP'yi tamamlayanlarla AA Konferans Salonu'nda bir araya gelen Kesgin, Türkiye'nin insani yardım faaliyetlerinin uluslararası boyutu hakkında bilgi verdi.

Dünyadaki bazı kriz bölgelerine Türkiye'deki insani yardım kuruluşları ve medya organlarının hemen intikal ettiğini belirten Kesgin, "Türkiye olarak, insani yardım çalışmaları noktasında dünyadaki diğer ülkeler arasında nevi şahsına münhasır bir pozisyondayız. Türkiye, son 2-3 yıldır maddi harcamalar noktasında dünyada en fazla yardım yapan ülke konumunda. Ancak, bu harcama tutarındaki yüksekliğe bağlı olarak, gerek akademik araştırmalar gerekse araştırmacı gazeteciliğin çok yüksek seviyelerde olmadığın görüyoruz." dedi.

Türkiye'nin farklı bölgelerde insani yardım çalışması yaptığını ifade eden Kesgin, "TİKA, Türk Kızılay ve Türkiye Diyanet Vakfı öncülüğünde yapılan çalışmalar, kriz şartlarının iyileşmesi için büyük önem arz ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kesgin, insani yardım yapan kurumların bulundukları ülkeyi çok iyi tanımaları gerektiğine işaret ederek, gerek insani yardım kuruluşlarının gerekse medya organlarında çalışanların gittikleri ülkede istatistiksel verileri aktarmak yerine, bölgedeki gelişmeleri araştırmaları ve bilmelerinin daha önemli olduğunu vurguladı.

Araştırmacı gazetecilik ve veri tabanlı gazetecilik trendinin dünyada yükseldiğine dikkati çeken Kesgin, "Sadece sıcak haber takibi ve ilgili olaya dair istatistiklerin aktarılmasından ziyade, olayın detayına inen, insan hikayesine dokunan habercilik ciddi ilgi görüyor. Bu alanda çalışma yapan arkadaşların, gittikleri ülkeleri anlamaları, bu konudaki akademik eğitim programlarına katılmaları çok önemli." ifadelerini kullandı.

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