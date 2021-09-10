“İnsani Yardım İçin Taleban’la Müzakere Sürecek’’

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi Türkiye ziyareti kapsamında Gaziantep’te katıldığı bir toplantıda, Afganistan’da 3 buçuk milyon insanın mülteci durumuna düştüğüne dikkat çekerek, insani yardımların ulaştırılması için Taleban ile müzakerelerin devam edeceğini söyledi.

Filippo Grandi, Ankara ve Şanlıurfa ziyaretlerinin ardından Gaziantep'te gazetecilerle bir araya gelerek sığınmacılarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasına Türkiye'nin son yıllarda en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunda olduğunu belirterek başlayan Grandi, “Türkiye’nin mülteciler konusunda olumlu bir politikası var. Sayıları 3 milyon 700 bini bulan Suriyeliler bu politika ile eğitim, sağlık, sosyal imkanlara erişim sağlıyor. Bazı huzursuzluklar, gerginlikler oluyor. Ankara'da bunun örneği yaşandı. Bu durum üzerine eğilmesi gereken durum olduğunu gösterdi’’ dedi.

“Çalışmalarımızı sürdüreceğiz ki insanlar evlerine gidebilsin’’

Gerçekleştirdiği ziyaretin önemine dikkat çeken Grandi, “Bu ziyaretim bana bir fırsat oldu. Türkiye'nin bu cömert politikasının devamı için gerekli yardımın daha fazla şekilde ve zamanında iletilmesini, uluslararası camiaya, ülkelere, uluslararası organizasyonlara tekrarlama fırsatı oldu. Maalesef ben de şu anda durumu sizlerle aynı şekilde görüyorum. Suriye'deki durum yıllar geçmesine rağmen çözüme ulaşmış değil. Zira siyasi çözüm demek, mültecilerin kendi ülkelerine gitmelerini sağlamak demek. Bu, aslında tüm mülteciler için ideal olan çözüm demek. Umuyoruz, Suriye'de barışın sağlanması için çalışmalar devam edecek. Bu arada yardım kurumları insanların ihtiyaçları için çalışmaya devam edecek. Bu sürecin sonunda umut ediyoruz ki gerekli koşullar sağlanmış olacak. Bizler de çalışmalarımızı sürdüreceğiz ki insanlar da evlerine gidebilsin’’ diye konuştu.

Afganistan'da yaşanan krize de değinen Grandi, en büyük sorunun halkın yerinden edilmesi olduğunu, ülkesi içinde mülteci durumuna düşmüş Afganlar bulunduğuna dikkati çekti.

Afganistan’da 3,5 milyon kişinin yerlerinden edildiğini dile getiren Grandi, "Bunların 500 bini Taliban ve Afganistan devletinin arasındaki çatışmalar sebebiyle yerlerinden edildiler. Bu bahsettiğimiz çatışma ortamı neredeyse bitmiş durumda. Bizlerin, insani kuruluşların öncelikli hedefi insani ihtiyaçların karşılanmasına odaklanmak. Yakın zamanda kış mevsimine giriyoruz. Afganistan'ın bazı bölgeleri soğuk. Yerlerinden edilmiş ve evleri olmayanların daha çok ihtiyacı olacak. Bunun farkındayız. İnsani kuruluşlar olarak Taleban ile bazı bölgelerde ihtiyaç içindeki kişilerin yardıma ulaşması için müzakerelere devam edeceğiz. Çok sayıda insanın Afgan sınırlarından başka ülkelere geçtiklerine dair gözlemimiz şu anda yok. Durum kötüleşirse sınırı aşmak istediklerini görürüz. İnsani yardımların doğru zamanda Afganistan'a ulaşması lazım" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Grandi, hafta başında düzenlenecek toplantıda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Afganistan için yardım çağrısında bulunacağını kaydetti.

