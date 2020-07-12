İnsani yardım kuruluşları: Suriye'ye yardımların tek kapıdan yapılması milyonlarca kişiyi riske atıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Türkiye'den Suriye'nin kuzeybatısına insani yardımın tek kapıdan taşınmasını öngören kararı onaylarken, insani yardım kuruluşları tek kapının yeterli olmayabileceği ve bölgedeki durumun daha da kötüye gidebileceği uyarısı yaptı.

Suriye'de faaliyet gösteren insani yardım kuruluşları yayımladıkları ortak açıklamayla, gıda ve ilaç yardımı bekleyen 1,3 milyon kişiye malzemelerin ulaştırılmasının zorlaşacağı uyarısı yapıldı.

Açıklamada, "Suriye'nin kuzeybatısında hayati önem taşıyan sınır geçişi kapatılmasıyla artık BM'nin sınırdan geçirerek taşıdığı gıda ve ilaçlara ihtiyaç duyan 1,3 milyon kişiye bunların ulaştırılması artık daha zor olacak. Bu kişilerden birçoğuna ihtiyaç duydukları yardımlar ulaştırılamayacak. Bunun sonucunda da yaşamını kaybedenler olacak. Çekilen çileler daha da artacak" denildi.

Açıklamada, Suriye'nin İdlib bölgesinde yeni tip koronavirüsün yol açtığı ilk Covid-19 vakasının tespit edildiği hatırlatıldı.

Yardım kuruluşları, "Ciddi anlamda zayıflamış bir sağlık altyapısına sahip İdlib'de ilk Covid-10 vakasının tespit edilmesinin ardından bu, ağır bir darbe daha oldu" dedi.