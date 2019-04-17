Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "İnsanın yeryüzünde tek gayesi adaleti temin etmektir. Dünyadaki bütün ideolojiler, rejimler, sistemler, düşünce akımları, dinler adaleti tesis etmeyi kendilerine seçmişlerdir." dedi. Malkoç, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Kültür ve Kongre Merkezi Osmanlı Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler" konulu konferansa katılmak üzere Ağrı'ya geldi. Valilik ziyaretinin ardından üniversiteye geçen Malkoç, Kültür ve Kongre Merkezindeki birimleri gezerek Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'tan bilgi aldı. Malkoç, konferansta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyadaki bütün medeniyetlerin yönünü çevirdiği bir coğrafyada bulunduğunu söyledi. Türkiye'nin bölgedeki petrol, doğal gaz gibi yer altı kaynaklarının da geçiş güzergahında bulunduğuna dikkati çeken Malkoç, "İnsanlığın, insanlara adaleti ve hakkaniyeti öğreten bir medeniyet merkezi Türkiye. Türkiye son yıllarda çok önemli mesafeler aldı. Çok ciddi gelişmeler yaşandı. Bunlardan bir tanesi de üniversitelerde. Bugün Türkiye'nin 81 ilinde üniversiteler var ve Türkiye'deki üniversite sayısı 206'ya ulaştı. Üniversitede okuyan öğrenci sayısı 7,5 milyonu buldu. Ara sıra bize Ege'de veya Kıbrıs'ta dokundurmalar yapan Yunanistan gibi ülkeler var. Yunanistan'ın nüfusu kadar Türkiye'de üniversite öğrencisi var. Bundan gurur duyuyoruz." diye konuştu. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Ters kelepçeyle gözaltına alınmıştı! Emniyet müdüründen ziyaret Maltepe'nin birleştirme tutanakları il seçim kuruluna getirildi

- "Türkiye dünyanın artık cazibe merkezi ve gözbebeği" Amerika'da 1 milyon yabancı öğrencinin eğitim aldığını, Türkiye'de ise 150 bini bulduğunu anlatan Malkoç, bu sayının daha da artacağına inandığını vurguladı. "Yani Türkiye dünyanın artık cazibe merkezi ve gözbebeği." diyen Malkoç, şöyle konuştu: "Bütün bu verilen hizmetler insanın mutluluğu ve memnuniyeti için. İnsanımızın kamu hizmetlerinden arzu ettiği kadar faydalanması ve bu imkanlardan adil ölçüde imkan elde etmesiyle alakalı. İnsan bu imkanlardan ilimde ilerlediği müddetçe faydalanır. İnsanın yeryüzünde tek gayesi adaleti temin etmektir. Dünyadaki bütün ideolojiler, rejimler, sistemler, düşünce akımları, dinler adaleti tesis etmeyi kendilerine seçmişlerdir. Bizim yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de çok zikredilen kavramlar var. Bunların başında adalet ve nizam geliyor. Dünyada insanın varlık sebebi adaleti tesis etmek. İnsanın adaleti tesis etmesi tek başına mümkün değil tabii. Ama insanın kendi hakimiyet alanı var. Burada o dengeyi kurabilmesi lazım."

- "Türkiye DEAŞ, PKK, FETÖ ile ayrı ayrı mücadele ediyor" Kamu Denetçiliği Kurumunun görevleri hakkında bilgi veren Malkoç, Türkiye'nin gelişmesi, kalkınmasının önemli alanlarından birinin de üniversiteler olduğunu aktardı. Üniversiteleri tüm imkanları kullanarak dünyada arzu ettikleri noktaya taşıyacaklarını ifade eden Malkoç, "Buna mecburuz. İnanmak başarmanın yarısıdır. Bakın dünyada birçok ülkenin başı terörle belada. Avrupa bir DEAŞ terörüyle baş edemiyor. Ama Türkiye DEAŞ, PKK, FETÖ ile ayrı ayrı mücadele ediyor. Özellikle terörle mücadelede kullandığımız insansız hava araçları var. Yıllarca bize Amerika ve İsrail'e dil döktürdüler alabilmek için. Sonunda 'Kendimiz yapacağız.' dedik. Bu üniversitelerden mezun olan insanlarımız yaptı bunu. Kısa zamanda yaptı ve dünyaya şimdi pazarlıyoruz. Dünyada yüksek teknolojide, bu alanda ilk 5 arasındayız. İşte bunu başaran bir ülke, bir millet 2023'te ilk 10 arasına girmeyi de başaracak inşallah." şeklinde konuştu. Türkiye'yi Anadolu coğrafyasında istemeyen NATO üyesi ülkelerin arasında olan ülkeler ve komşu ülkelerin de bulunduğuna dikkati çeken Malkoç, daha önce bu ülkelerin Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nda boylarının ölçüsünü aldığını vurguladı.

- "Türkiye'nin aslan olmasından hoşlanmayanlar yeni oyunlar kurmaya başladı" Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 savunma sistemiyle ilgili Türkiye'ye gözdağı vermeye çalışanların olduğunu da anlatan Malkoç, Türkiye ve insanının geçmişte olduğu gibi bugün de onlara haddini bildirdiğini söyledi. Konuşmasına, "Biz bu coğrafyada bin yıldan beri varız, bu bin yıldaki varlığımızı onun bunun himmetine, himayesine muhtaç olarak var olmadık." sözlerine devam eden Malkoç, konuşmasını şöyle tamamladı: "Kendi imanımız, inancımız ve alın terimizle var olduk. İnşallah bu zorlukları aşacağız. Ama bu zorlukları aşarken adalet ve bilimsel çalışacağız. Bunu yapmak zorundayız. Osmanlı bu coğrafyada 600 yıl boyunca insanları bir arada tuttu. Bugün Yunanlı halen Yunanca konuşuyorsa, hala Ortodoks ise bunu Osmanlı'nın adaletine borçlu. İşte o Osmanlı'yı emperyalist güçler Osmanlı'yı yıktılar, yendiler, parçaladılar ve öldürdüler. Ama o Osmanlı Devleti ölürken bir yavru aslan doğurdu. O yavrunun adı Türkiye Cumhuriyeti devletidir. O yavru büyüdü, gelişti, çevresine bakmaya başladı. Tıpkı babası, dedesi gibi aslan olmaya başladı. İşte onun aslan olmasından hoşlanmayanlar ona yeni oyunlar kurmaya başladı. Adaletten ayrılmadığımız, aklı ve bilimi rehber edindiğimiz müddetçe bu topraklar kim hangi hesabı yaparsa yapsın onların hiçbir hesabı tutmayacak Allah'ın izniyle."