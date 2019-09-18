HABER

"İnsanlar 24 saatin 11’ini teknolojiye ayırıyor"

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.09.2019 08:58 | Son Güncelleme

Psikolog Oya Kaptan, “Sadece akıllı telefon başında günde 4,7 saat geçiriyoruz.

Psikolog Oya Kaptan, “Sadece akıllı telefon başında günde 4,7 saat geçiriyoruz. Bunun dışında televizyon, bilgisayar ve tableti de eklersek bu 11 saati buluyor. Yani 24 saatin 11 saatini teknolojiye ayırıyoruz” dedi.
Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinden Psikolog Oya Kaptan, teknolojinin çağımızda çok yaygın ve çok farklı yerlerde kullanıldığını söyledi. Teknolojinin olumlu ve işlevsel kullanılabilmesi durumunda birçok alanda işlerin kolaylaştığını kaydeden Kaptan, “Ama sosyal medya, şans oyunları, alışveriş, akıllı telefonlara biz çok çok fazla bağımlılık gösteriyoruz. Bir yerden sonra dürtü kontrol bozukluğu adı altında tanımladığımız bir psikiyatri rahatsızlığı oluşuyor. Artık burada dürtü kontrol bozukluğu devreye giriyor. Böyle oldukça kişi kendini engelleyemiyor. Mesela çok alışveriş yapmayı seven bir insan dışarı çıkmıyor onun yerine alışveriş sitelerine girip oradan alışveriş yapıyor. Her şey elimizin altında olduğu için dürtü kontrol bozukluğu tanısını almış. İnsanlar artık kendilerini alıkoyamıyor” şeklinde konuştu.

“Akıllı telefon başında günde 4,7 saat geçiriyoruz”
İnsanların sosyal hayatının artık sosyal medya üzerinden yürümeye başladığını ifade eden Kaptan, "Böyle oldukça da sosyal medya ile sosyalleşiyoruz. Bu da internet üzerinden sosyalleşmek anlamına geliyor. Herkes her şeyi artık sosyal medyada yayınlar hale geldi. Ancak bence bu çok büyük bir problem. Bu şekilde kısır döngü devam ediyor. Sosyal medyadan sosyalleşiyoruz, bu sosyalliğin sonucunda sosyalleşmek için tekrar sosyal medyaya yöneliyoruz. Bunun sonucunda depresyona kadar gidebilen bir psikiyatri rahatsızlık yelpazesi oluşuyor. Bunun dışında dışarıda vakit geçirmediğimiz için gündelik yaşantıdan kopuyoruz. Oradaki bir dünyaya göre yaşıyoruz. Esas dünya bu oluyor. Bizi hayattan koparıyor. Sadece akıllı telefon başında günde 4,7 saat geçiriyoruz. Bunun dışında televizyon, bilgisayar ve tableti eklersek bu 11 saati buluyor. Yani 24 saatin 11 saatini teknolojiye ayırıyoruz. Bu vakit bize yararlı mı, zararlı mı yada nötr mü bunu iyi değerlendirmek lazım” diye konuştu.

“Kişi bağımlılığının farkında olmalı”
Bağımlılığın tedavisi hakkında da bilgi veren Kaptan, şunları kaydetti:
“Problemin farkına varmak lazım. Kişi bağımlılığının farkında değilse bundan kurtulması çok güç. Çünkü her bağımlılığın tedavisi için kişinin istekli ve gönüllü olmasını bekliyoruz. Kişi durumunun farkındaysa 1-0 öne geçiyor. Bu durumda bizlere başvurabilirler. Uzman yardımı alabilirler. Terapi yöntemimiz var. Kendilerine sınırlama koyabilirler. Akıllı telefon başında geçirilen 4,7 saati 1 saate düşürebilirler. Mutlaka sosyalleşmeliler ama sosyal medya üzerinden değil gerçek hayatta olmalı bu. Gerçek hayatın dışarıda olduğunu farkına varmalılar.”

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
Yara deyip geçmeyinYara deyip geçmeyin
Vücudu yanan kızın tedavisinde ihmal iddiasıVücudu yanan kızın tedavisinde ihmal iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

Beşiktaş'tan flaş karar! Kural hatası başvurusu geri çekildi

Beşiktaş'tan flaş karar! Kural hatası başvurusu geri çekildi

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

Usta ile operatörün kavgası feci bitti!

Usta ile operatörün kavgası feci bitti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan duyurdu! 731 milyon liralık iyileştirme

Bakan duyurdu! 731 milyon liralık iyileştirme

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İlk kez tüp bebek yaptıranlar bunlara dikkat

İlk kez tüp bebek yaptıranlar bunlara dikkat

Böbrek genişlemesi sünnetle geçmez!

Böbrek genişlemesi sünnetle geçmez!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ayakta stres kırığına dikkat!

Röntgende belli olmuyor! En sık ayakta görülüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca belli dönemlerde çocuklarda göz taraması yapılacağını açıkladı

81 ile gönderildi! Çocuklar 1'inci sınıfa başlamadan önce...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk üç kanser ilacının daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı

Üç kanser ilacı daha geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: 731 milyon lira iyileştirme sağlandı

Bakan duyurdu! 731 milyon liralık iyileştirme

Burun dolgusu hakkında bilmeniz gerekenler

Burun dolgusu hakkında bilmeniz gerekenler

Mersin'de görülen yüksek neme ilişkin dikkat çeken uyarı!

O ilimiz için kritik uyarı: Dışarı çıkmayın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.