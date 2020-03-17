İnsanlar eve kapandı! İnternet veri trafiği adeta patladı

'TRAFİK YÜZDE 30 ARTTI' ürk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, Türkiye’de virüsün görüldüğü ilk günden bugüne data kullanımının yüzde 30 arttığını belirterek, Türk Telekom olarak her türlü senaryoya hazırlıklı olduklarını söyledi. Ancak kullanıcıları gereksiz trafik oluşturmaması konusunda uyaran Kıraç, "İnsanlar virüsün yayılmasını engellemek için evlere kapanıyor. Öğrenciler uzaktan eğitim alıyor, firmalar evden çalışmaya başlıyor. İnternet trafiğinde yüzde 30’luk bir artış söz konusu. İspanya’da bir araya gelen telekom operatörleri bir açıklama yaptı. Gereksiz video ve dosya paylaşımı yapmayın diye. İnternet yollarını öğrencilere bırakın. Normal akışında devam etsin. Biz abonelerimize gereksiz şekilde trafiği artırmamasını öneriyoruz. Özellikle sosyal medya ve WhatsApp gibi mecralarda video paylaşımlarından kaçınmak gerekiyor. Eğer olağan üstü bir trafik olursa risklerle karşı karşıya kalabiliriz." dedi.

Kıraç, yurt dışında da gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.

'GEREKLİ TEDBİRLERİ ALIYORUZ'



Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Thibaud Rerolle de evden çalışma gibi tedbirlerin artmasıyla birlikte müşterilerimizin sabit veri kullanımının arttığına dikkat çekti.

Rerolle, "Altyapımız bu artışlara hazır. Gerekli kapasite artırımlarını da yapıyoruz. Şimdiye dek herhangi bir performans sorunu yaşamadık. Yaşanmaması için de gerekli tedbirleri alıyoruz." diye konuştu.

GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMA YÜZDE 90 ARTTI



Koronavirüsle birlikte BiP üzerinden görüntülü görüşme oranı da iki kat artış gösterdi. Turkcell yetkilileri virüsle birlikte veri kullanımının arttığına dikkat çekerek şu açıklamalarda bulundu:

"Turkcell olarak müşterilerimize sunduğumuz birçok dijital ürün ve servislerimiz aynı zamanda evden çalışma koşullarında işlerin daha kolay yürütmesine yardımcı oluyor. Bu hizmetlerden biri de Turkcell’in iletişim ve yaşam platformu BiP. Kullanıcılarına mesajlaşma ve görüntülü görüşme seçenekleri sunan BiP, evinden çalışanlara 10 kişiye kadar görüntülü konferans imkânı tanıyor. Şirketlerin çalışanlarına evde çalışmaya yönlendirmeye başlamasından bu yana BiP’in görüntülü görüşmelerinde yüzde 90’lık bir artış yaşandı. Toplam internet trafiğinin de yaklaşık yüzde 30 seviyelerinde olduğunu söyleyebiliriz."