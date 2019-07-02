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"İnsanlar farklı kültürleri keşfetmek istiyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 16:11 | Son Güncelleme

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya: - "İnsanlar klasik destinasyonlardan ziyade farklı bölgeleri ve kültürleri keşfetmek, yerel deneyimler yaşamak istiyor. Dünya turizm trendleri de bu yönde gelişiyor"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, "İnsanlar klasik destinasyonlardan ziyade farklı bölgeleri ve kültürleri keşfetmek, yerel deneyimler yaşamak istiyor. Dünya turizm trendleri de bu yönde gelişiyor." dedi.

Bağlıkaya, Van'ın Edremit ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Doğu Anadolu Bölgesi Acenteleri Buluşması" toplantısında yaptığı konuşmada, Van'ın geçiş güzergahında bulunması nedeniyle hareketli bir ticaret hayatına sahip olduğunu söyledi.

Doğal ve kültürel zenginlikleriyle önemli turizm destinasyonlarından Van'ı görmek için her yıl binlerce insanın kente geldiğini belirten Bağlıkaya, "Geçtiğimiz yıl Van'daki 77 konaklama tesisine 500 bine yakın ziyaretçi giriş yapmış. Yatırımcıların bölgeye yönelmesiyle Van'da nitelikli yatak sayısındaki artış da ilgiyi net şekilde gösteriyor. Turizm potansiyeli yüksek olan Van, İran gibi komşu ülkelerden çok sayıda misafir ağırladı." ifadelerini kullandı.

Bölge turizmini geliştirmek için yıllardır verilen çabaların boşa gitmediğini, bunun meyvelerini yavaş yavaş almaya başladıklarını dile getiren Bağlıkaya, turizmin geliştirilmesi adına düzenlenen etkinliklere TÜRSAB olarak gereken desteği verdiklerini anlattı.

İran'a uygulanan ambargo nedeniyle yaşanan ekonomik daralmanın başta turizmciler olmak üzere bölgeye olumsuz yansıdığını vurgulayan Bağlıkaya, "Tek pazara bağlanmak doğru bir strateji değil, Van'ın alternatif pazarlara yönelmesi gerekiyor." diye konuştu.

Kars'ta popüler hale gelen "Doğu Ekspresi" turlarının Van'da da geliştirilebileceğini belirten Bağlıkaya, "Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara-Tatvan ve Ankara-Diyarbakır turistik seferleri için girişimlere başladı. Yine bölge turizminin gelişmesi için yakın iller bir araya gelerek kalkınma ajansları vasıtasıyla aktif tanıtım ve kalkınma stratejisi izleyebilir." dedi.

İç pazarın artık tüm destinasyonlar için çok önemli hale geldiğine işaret eden Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız klasik destinasyonlardan ziyade farklı bölgeleri ve kültürleri keşfetmek, yerel deneyimler yaşamak istiyor. Dünya turizm trendleri de bu yönde gelişiyor. Sırt çantalı gezginler ve gençler, keşfedilmemiş özgün destinasyonlara yöneliyor. Bu kesim daha uzun konaklama yaptığı için normalden çok daha fazla harcama gerçekleştirebiliyor. Turizmciler olarak bu trendleri takip etmemiz, dijital çağın getirdiği fırsatları yakalamamız, bizi bir adım daha öne çıkaracaktır."

Program, soru cevap bölümüyle sona erdi.

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