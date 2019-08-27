"İnsanlar kendi topraklarında hayvanlarını rahatlıkla otlatabiliyor"

HAKKARİ (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı onayıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla NATO Kara Komutanlığı Kurmay Başkanlığına atanan Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel için Hakkari'de veda programı düzenlendi.

Hakkari Valiliği tarafından Ordu Evi bahçesinde düzenlenen programda konuşan Vali İdris Akbıyık, Tümgeneral Tokel'e bundan sonraki görev yerinde başarı diledi.

Yurt içinde ve dışında terörün önlenmesinde büyük emekleri olan Tokel'i Hakkarililerin unutmayacağını belirten Akbıyık, "İlişki kurmadığı ayak basmadığı yer kalmamıştır. Kendisine şahsım ve Türkiye Cumhuriyeti adına teşekkür ediyorum. Böyle büyük komutanları ülkemiz asla unutmayacaktır." dedi.

- "Gücümüzün yettiği kadar insanlara ulaştık"

Tümgeneral Metin Tokel ise 1990'lı yıllarda bölgede genç bir subay olarak göreve başladığını, o dönemde operasyonlarda görev aldığı için halkla çok fazla bir araya gelemediğini anlattı.

Şemdinli'ye 2012'de Tugay Komutanı olarak atandıktan sonra bir yandan terörle mücadele ederken diğer taraftan da halkla bir araya gelme fırsatı bulduğunu dile getiren Tokel, şunları kaydetti: