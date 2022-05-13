İnsanlar neden seks yapar? Düşündüğünüz gibi değil!

Erkekler ve kadınların cinsel ilişkiye yaklaşımı farklı olabilir. Seks yapma dürtüsüyle ilgili farklar genellikle iki noktada farklılaşmaya başlıyor. Erkekler seksi eğlence olarak görürken kadınlar ise cinsel birleşmeye daha romantik duygular beslemektedir.

İnsanların seks yapmasının birçok nedeni var, ancak yıllar içinde birkaç yeni fikir ortaya çıktı.

FİZİKSEL TATMİN

Her şeyden önce, insanlar genellikle sadece iyi hissettirdiği için seks yaparlar. Bu, zevk için veya sadece gerginliği gidermek için olabilir veya eşinizi çekici bulduğunuzda fiziksel olarak arzu etmek olabilir.

DUYGUSAL NEDENLER

Birçok romantik insan, birbirlerine olan sevgilerini ve bağlılıklarını fiziksel yakınlık yoluyla ifade eder. Seks, güvenli ve derin bağ kurmanın bir yolu olabilir.

GÜVEN VEYA GÜVENSİZLİK

Bazı insanlar, özgüvenlerini artırmanın bir yolu olarak cinselliği tercih edebilir.

GÖREV DUYGUSU

Ne yazık ki, görev veya zorunluluktan kaynaklanan baskı nedeniyle de olabilir.

HEDEFE ULAŞMAK İÇİN

Bazı insanlar güçlü görünmek için veya kendilerini güçlü hissetmek için cinselliği tercih ediyor olabilir.

İNTİKAM

Ve bazı insanlar intikam aracı olarak seks yapar.

ÇOĞALMAK

Bebek sahibi olmak için cinsel ilişkiye girilir.

KORUMAK

Bilim insanları, bazı kişilerin etrafındaki insanlardan kurtulmak için veya ilgi duyduğu kişinin etrafındaki insanları kaçırtmak için cinsel ilişkiye girdiğini ortaya çıkardı.



