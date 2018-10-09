Deprem anında eşi ve 3 çocuğuyla kendilerini dışarıya zor attıklarını söyleyen Ömer, ‘’Evimin önüne çıktıktan kısa süre sonra hemen aşağıda bulunan evlerin toplu halde haraket etmeye başladığını gördüm. Evler çökerken bir yandan birbirlerine çarpıyor ve üst üste geçiyordu. Yollar çökerek çatlamaya başladı. İnsanlar çığlık atıyordu.’’ diye konuştu.

Balaroa’da hala enkaz altında olanları arama kurtarma çalışmaları devam ederken, bölgenin çöküşüne tanıklık eden 43 yaşındaki Ömer Mahmut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ‘’Deprem çok şiddetliydi. İlk anda çok kötü sallandık. Haraket etmek zordu. Evdeki eşyalar sallanmaya ve düşmeye başladı.’’ dedi.

Sulawesi Adası’nda 28 Eylül’de meydana gelen depremde, tahribatın büyük olduğu Palu’ya bağlı Balaroa bölgesinde bin 750’ye yakın ev yıkıma uğrarken, bölgedeki halk yaşadıkları korku dolu anların "dehşet verici" olduğunu söyledi.

PALU (AA) - MAHMUT ATANUR - Endonezya’da depremin yıkıcı olduğu bölgede yaşayan halk, yaşadıkları anları "İnsanlar sanki toprak içinde yüzüyor gibiydi. Kıyametin koptuğunu düşündük." sözleriyle anlattı.

- "Toprak sanki her şeyi yutuyordu’’

Yerin dalga gibi haraket ettiğini belirten Ömer yaşadıklarını şöyle aktardı:

‘’Çökme esnasında insanlar kaçışmaya çalışıyordu. O anda gördüğüm bir kişi evinin toprak altına çöküşü sırasında yukarı tırmanmaya çalıştı ancak başarılı olamadı eviyle birlikte toprağın içine gömüldü. Evler haraket ediyordu bazı insanlar sanki toprak içinde yüzüyor gibiydi. Elektrik tellerinden de kıvılcımlar çıkıyordu. Elimizden hiçbir şey gelmedi. Toprak sanki her şeyi yutuyordu. Kıyametin koptuğunu düşündük.’’

Çöken evlerin içinde yaşayan 10 arkadaşından da haber alamadığını anlatan Ömer, insanların toplandığı bazı yerlere baktığını ve telefonlarını aradığını ancak hiçbir şekilde onlara ulaşamadığını ifade etti.

Ömer, "Deprem öncesi akşam namazına yakındı. Abdest aldım. Ancak küçük çocuğum ağlıyordu. Onunla ilgilenirken kucağıma aldığım anda deprem başladı. Şu an yıkıntıların içinde olan camiye gidecektim. Gitseydim ne olurdu bilmiyorum ancak sanki kızım bir şey hissetmiş gibi bana engel oldu.’’ şeklinde konuştu.