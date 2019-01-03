- "İnsanlar yaşadıkları kentten keyif almalı"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "İnsanlar yaşadıkları kentten keyif almalılar, bunu sağlayacak projeler hazırladık. Ayrıca herkesin aradığını bulabildiği, yaşamın çok kolay olduğu bir şehir haline getirebilmekte, başta belediye başkanı ve ekibinin görevi diye düşünüyorum." dedi.

Özhaseki, parti genel merkezinde, ilçe belediye başkan adaylarının da katılımıyla, başkent için tasarladıkları projelerin tanıtım programında, farklı uzmanlık alanlarına sahip bir ekiple uzun süreli saha çalışması yaptıklarını söyledi.

Başkent için tasarladıkları projelerin yapı-inşa temelli projeler olmadığının altını çizen Özhaseki, "Bu projeler tamamen insan odaklı projeler. Daha çok sosyal, çevreci, yeşili önceleyen, akıllı şehir konseptine uygun çağı yakalamış projeler. Biz bu projelere çok emek verdik." diye konuştu.

Özhaseki, şehirlerin yaşayan canlı organizmalar olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Şehirlerde aynı insanlar gibi bakım istiyorlar. O şehirlere o ruhu verecek olan ve bakımı hakkıyla yapacak olanlar da belediye başkanları ve onun ekibidir. Günümüzde şehirler arasında müthiş bir rekabet var. Bu rekabet uluslararası düzeyde de kendi içinde de çok tatlı bir yarışla devam ediyor. Sizin orada kısıtlı kaynaklarla maksimum projeler ortaya koymanız lazım."