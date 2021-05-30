İnsanlara Aşı Olmaları İçin Ödül Verilmeli mi?

Kısa süre öncesine kadar aşılamanın oldukça iyi olduğu Amerika’da son dönemde işler biraz tersine döndü gibi. Aşılama oranı azalıyor ve bu oran azaldıkça eyaletler bunu aşmak için insanlara teşvikler sunuyorlar.

Amerika’da bazı eyaletlerde yetkililer insanları aşı olmaya teşvik etmek için nerdeyse herşeyi yapmak istiyorlar gibi.

Ohio Valisi Mike DeWine da Haziran ve Temmuz ayında aşılarını olanlardan rasgele seçilen 5 kişinin 1 milyon dolar para ödülü kazanacağını açıkladı.

Vali, “Sevgili vatandaşlarım, bunu yapalım, Ohio. Yapalım bunu. Herkesi aşılayalım. Çünkü bizler Ohiolu’yuz. Bizler güçlüyüz ve bu işi bitireceğiz” ifadelerini kullandı.

Her Çarşamba Ohiolu yetkililer haftalık piyangonun talihlisini açıklayıyor. Ödül parası federal kaynaklardan karşılanacak.

Eyalet çocukları da aşı olmaya teşvik ediyor.

Şanslı bir çocuk üniversitede seçimine göre ücret ödemeden eğitim alacak, kitaplarına kadar kendisi adına ödenecek.

Ancak herkes bu teşvikleri onaylamıyor. Twitter kullanıcıları valinin hareketlerini büyük ölçüde eleştiriyor.