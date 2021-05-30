İnsanlara Aşı Olmaları İçin Ödül Verilmeli mi?

Kısa süre öncesine kadar aşılamanın oldukça iyi olduğu Amerika’da son dönemde işler biraz tersine döndü gibi. Aşılama oranı azalıyor ve bu oran azaldıkça eyaletler bunu aşmak için insanlara teşvikler sunuyorlar.
Amerika’da bazı eyaletlerde yetkililer insanları aşı olmaya teşvik etmek için nerdeyse herşeyi yapmak istiyorlar gibi.
Ohio Valisi Mike DeWine da Haziran ve Temmuz ayında aşılarını olanlardan rasgele seçilen 5 kişinin 1 milyon dolar para ödülü kazanacağını açıkladı.
Vali, “Sevgili vatandaşlarım, bunu yapalım, Ohio. Yapalım bunu. Herkesi aşılayalım. Çünkü bizler Ohiolu’yuz. Bizler güçlüyüz ve bu işi bitireceğiz” ifadelerini kullandı.
Her Çarşamba Ohiolu yetkililer haftalık piyangonun talihlisini açıklayıyor. Ödül parası federal kaynaklardan karşılanacak.
Eyalet çocukları da aşı olmaya teşvik ediyor.
Şanslı bir çocuk üniversitede seçimine göre ücret ödemeden eğitim alacak, kitaplarına kadar kendisi adına ödenecek.
Ancak herkes bu teşvikleri onaylamıyor. Twitter kullanıcıları valinin hareketlerini büyük ölçüde eleştiriyor.
Vali DeWine eleştirilere karşılık olarak aşı olmamayı seçmenin sorumsuzluk olduğunu belirtiyor.
Ve şu anda Ohio toplumunun yüzde 40’tan azı aşılanmış durumda.
Geri kalanı ya karar vermedi ya da aşı olmak istemiyor.
Siyasiler aşıya karşı tereddütü aşmaya çalışıyor.
Maine Valisi Janet Mills de “Bugünlerde aşı olanlara parklarımızı gezmeleri ve beyzbol maçlarına gidebilmeleri için bedava bilet veriyoruz” diyor.
Mayıs ayının başlmasıyla birlikte aşı oranları Amerika genelinde azaldı ve aşıların yapıldığı sağlık merkezleri aşılanmaya gelenler olmadığı için kapanmaya başladı.
Hayatın normale dönmesi için sağlık yetkilileri onmilyonlarca Amerikalı’nın daha aşı olması gerektiğini belirtiyor. Para, bilet gibi teşvikler insanları motive edebilir, sağlık uzmanları aşıya olan farkındalığı arttırmanın kilit önemde olduğunu belirtiyor.
Dr. Jinlene Chan, “Bu herkes için uygun bir teşvik olmayabilir fakat insanların bakması ve sorması gereken aşının kendisi. Bu teşvikler gerçekten insanların aşıyı düşünmesi ve aşıyla ilgili konuşması için bir yol” diyor.
Bu önlemlerin etkili ololup olmadığı 4 Temmuz haftasında netleşecek. Başkan Joe Biden 4 Temmuz Bağımsızlık Günü için bir hedef belirlemişti, toplumun yüzde 70’inin aşılanması. Şimdilerde Amerika bu oranın bir hayli gerisinde.