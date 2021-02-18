İnsanları en çok ne mutlu ediyor? İşte Türkiye'nin mutluluk haritası

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırması’nın sonuçlarını paylaştı. Buna göre, mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı, 2019 yılında yüzde 52,4 iken 2020 yılında yüzde 48,2 oldu. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise 2019 yılında yüzde 13,1 iken 2020 yılında yüzde 14,5 oldu.

KADINLAR DAHA MUTLU

Mutlu olduğunu beyan eden erkeklerin oranı, 2019 yılında yüzde 47,6 iken 2020 yılında yüzde 43,2 oldu. Kadınlarda ise bu oran, 2019 yılında yüzde 57,0 iken 2020 yılında yüzde 53,1 oldu.

EVLİLER EVLİ OLMAYANLARDAN DAHA MUTLU

Evli bireylerin, evli olmayan bireylere göre daha mutlu olduğu görüldü. Mutlu olduğunu belirten evli bireylerin oranı, 2020 yılında yüzde 51,7 iken evli olmayanlarda bu oran, yüzde 41,3 olarak gerçekleşti. Evli olanların mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde; evli erkeklerin yüzde 46,7'sinin, evli kadınların ise yüzde 56,8'inin mutlu olduğu gözlendi.

EN MUTLU OLANLAR 65 VE ÜZERİ YAŞ GRUBUNDA

Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyi incelendiğinde; 65 ve üzeri yaş grubu, 2019 yılında yüzde 58,5, 2020 yılında ise yüzde 57,7 ile en yüksek mutluluk oranının görüldüğü yaş grubu oldu. En düşük mutluluk oranı ise 2019 yılında yüzde 48,7 ile 55-64 yaş grubunda görülürken 2020 yılında yüzde 45,4 ile 35-44 yaş grubunda gözlendi.