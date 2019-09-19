- "İnsanları kapının önüne koyamazsınız"

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, "Seçimden önce, 'Hiç kimseyi mağdur etmeyeceğiz, hiç kimsenin ekmeği ile oynamayacağız, hiç kimsenin işine son vermeyeceğiz' diye vaatte bulunanlar, gelir gelmez binlerce kişiyi kapının önüne koyabiliyor. Bu ilkesizliktir, tutarsızlıktır." diye konuştu.

Şahin, Eflani Belediyesince yapılan iş merkezinin temel atma törenindeki konuşmasında, kendisinin de kısa bir dönem belediye başkanlığı görevinde bulunduğunu, bir siyasetçinin üstlenebileceği en ağır sorumluluğun belediye başkanlığı olduğunu dile getirdi.

Belediye başkanının seçilene kadar bir siyasi partili olabileceğini ancak seçildikten sonra onun artık o kentin tamamının belediye başkanı olduğunu belirten Şahin, şunları söyledi:

"Seçildikten sonrada ait olduğu partiyle organik bağları devam edebilir ama artık herkesin belediye başkanı gibi davranmak zorundadır. Burada belediye başkanı arkadaşlarımız var. Ben onların bu şuurda olduğu kanaatindeyim. Hereksin belediye başkanı olmak hem o yerdeki, belediyedeki toplumsal huzuru, karşılıklı dayanışmayı ve sevgiyi arttırır, hem de işlerin düzgün yürümesinin yolunu açar. Belediye başkanlarının seçildikten sonra halkın belediye başkanı olmaları en önemli görevleri olduğunu düşünüyorum."