"İnsanları kendi beka sorununa tehdit oluşturuyor diye kapının önüne koydun"

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "(Bilmem hangi partinin küskünlerini toplamışlar, önemli isimlerini DSP'ye geçirmişler) diyorlar. Bu kadar önemliydi, sen niye aday göstermedin, niye kapının önüne attın insanları? Yıllarca emek veren insanları, sen sorgusuz sualsiz kendi beka sorununa tehdit oluşturuyor diye kapının önüne koydun." dedi.

Aksakal, Antalya'da Kemer ilçesi Belediye Başkan adayı Necati Topaloğlu'nun seçim ofisinin açılışına katıldı. Burada vatandaşlara seslenen Aksakal, doğudan batıya tüm belediyelerde görevi alacaklarını söyledi.

DSP'nin gerçek muhaliflik yaptığını, bu durumdan rahatsız olan kişiler olduğunu dile getiren Aksakal, artık milleti kandıramayacaklarını, gerçek yurtseverlerin, Atatürkçülerin, Ecevitçilerin hepsinin meydanda olduğunu bildirdi.

Dedikodularla iş yapmadıklarını, iş, aş, fikir üreten bir parti olduklarını aktaran Aksakal, "İktidarı uzaklaştırmak için önce bu iktidarın olumsuzluklarına engel olamayan, onlarla aynı çizgide yürüyen sözde muhalefeti yıkacağız. Muhalefetin yerini 31 Mart'ta DSP olarak dolduracağız. 31 Mart'tan itibaren Türkiye'nin ana muhalefeti Demokratik Sol Parti'dir. Gözün aydın Türkiye." diye konuştu.