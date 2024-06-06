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İnsanları uyuşturucuya alıştırmak için 'yok artık' dedirten yöntem: Cinsel gücü artıcı ilaç kullandılar

06.06.2024 12:37
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İstanbul'da Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonunda pes dedirten detaylar ortaya çıktı. İnsanları uyuşturucuya alıştırmak isteyen kaçakçılar cinsel gücü artırıcı ilaç diye uyuşturucu sattılar. Operasyonun ardından 2 kişi tutuklandı.

İnsanları uyuşturucuya alıştırmak için 'yok artık' dedirten yöntem: Cinsel gücü artıcı ilaç kullandılar

İstanbul’da yasadışı yollarla ülkeye soktukları uyuşturucu madde özelliği taşıyan ilaçları insanları uyuşturucuya alıştırmak için cinsel performans arttırıcı ilaç adı altında satan şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken 355 bin 904 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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EV EŞYALARININ ARASINA GİZLEMİŞLER

İstanbul emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı yollarla ülkeye kaçak ilaç getirildiği ve bu ilaçların piyasaya sürüldüğünü belirledi.

Ekipler şüphelilerin, söz konusu ilaçları İstanbul üzerinden ev eşyalarının arasına gizleyerek, nakliye taşımacılığı süsü verip Ümraniye’den Van’a sevkini yapacağını saptadı.

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ELE GEÇİRİLENLER 'YOK ARTIK' DEDİRTTİ

Bunun üzerine şüphelilere sevkiyat öncesi operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 1 nakliye TIR’ı ve 1 ikamet adresinde arama yapan ekipler 351 bin 784 sentetik ecza tablet ilaç, bin 120 cinsel uyarı ilacı ve üzerinde herhangi bir ibare belirtilmemiş 3 bin kırmızı renkli tablet ilaç olmak üzere toplam 355 bin 904 ürün ele geçirildi.

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UYUŞTURUCUYA ALIŞTIRMAK İÇİN AKILALMAZ YÖNTEM

Konuyla ilgili yapılan çalışmalarda şüphelilerin ‘ilaç’ adı altında yurt dışından kaçak olarak getirdiği tabletlerin halk sağlığını tehdit eder nitelikteki olduğu ve uyuşturucu madde özelliği taşıdığı tespit edildi. Zehir tacirlerinin, insanları uyuşturucuya alıştırmak için yeni bir yöntem olarak cinsel performans artırıcı ilaç adı altında bu tabletlerle uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlendi. Yakalanan şüphelilerden biri için uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan adli işlem başlatılırken, 2 şüpheli ise uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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OPERASYON KAMERADA

Öte yandan kaçakçılık polisi tarafından gerçekleştirilen operasyon saniye saniye kameraya yansırken, ele geçirilen sahte ve kaçak ilaçlar ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi yerleşkesinde sergilendi. (DHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu ilaç
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