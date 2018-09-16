HABER

"İnsanların bıraktığı pislikleri, çöpleri toplamaya çalıştık"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 10:59 | Son Güncelleme

Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Kıyı Temizliği kampanyası kapsamında, dalgıçlar denizden şişe, teneke kutu, ambalaj atığı, poşet, motosiklet lastiği gibi atıklar çıkardı - TSSF Çevre Kurulu Başkanı Tahsin Ceylan: - "Aslında her zaman yaptığımız şeyi bugüne özel bir farkındalık oluşturmak için tekrar yapmış olduk. Su altında, oraya ait olmayan, insanların bıraktığı pislikleri, çöpleri toplamaya çalıştık"

KOCAELİ (AA) - Uluslararası Kıyı Temizliği kampanyası kapsamında dalgıçlar, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde denizde temizlik yaptı.

Değirmendere Çınarlık sahilinde Sualtı Görüntüleme Yönetmeni ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Çevre Kurulu Başkanı Tahsin Ceylan, TSSF Çevre Kurulu üyesi Mehtap Akbaş Çiftçi ile Değirmendere Sualtı Topluluğu (DESSAT) ve Vatoz Dalış Merkezi üyesi dalgıçlar, denizden şişe, teneke kutu, ambalaj atığı, poşet, motosiklet lastiği gibi atıklar çıkardı.

Ceylan ile AA muhabiri Tahir Turan Eroğlu'nun su altında görüntülediği etkinlik, denizden çıkarılanların farkındalık oluşturabilmek amacıyla sahilde sergilenmesiyle sona erdi.

Denizden çıkanları görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

- "Denizler hayatın kaynağı"

Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, The Ocean Conservancy (Okyanus Koruma) tarafından başlatılan Uluslararası Kıyı Temizliği kampanyası kapsamında Değirmendere Çınarlık sahilinde temizlik yaptıklarını belirterek, DESSAT ile planladıkları etkinliği tüm dalıcılara duyurduklarını söyledi.

Sportif dalış yapanların çevreye son derece duyarlı olduğunu vurgulayan Ceylan, şöyle konuştu:

"Aslında her zaman yaptığımız şeyi bugüne özel bir farkındalık oluşturmak için tekrar yapmış olduk. Su altında, oraya ait olmayan, insanların bıraktığı pislikleri, çöpleri toplamaya çalıştık. Bunun bir güne özgü yapılmasının çok doğru olduğu inancında değilim, her gün yapılması, hatta hiçbir şey bırakılmaması lazım. Bu sessiz dünyanın sesi olmaya devam edeceğiz.

Karadaki bazı kişiler her türlü çöpünü denize atıyor ama denizden de balık bekliyor, oysa ki soluduğumuz havadaki oksijenin yüzde 70'i denizlerden geliyor. Denizler hayatın kaynağı, var olma nedeni. Dilerim ki bu görüntüler etkileyici olur ve denize bir şey bırakma konusunda caydırıcı olur. Bu bilinci yaymamız gerekiyor."

DESSAT Başkanı ve TSSF Eğitmeni Murat Kulakaç da deniz temizliği faaliyetlerini 2005 yılında başlattıklarını belirterek, geçmişte çok kirli olan deniz dibinin her geçen yıl daha temiz hale geldiğini bildirdi.

Değirmendere'de gerçekleştirdikleri dalışlar ve bu tür etkinliklerle çevre duyarlılığı konusunda farkındalık oluşturduklarına inandığını dile getiren Kulakaç, "Halkımız artık daha duyarlı. İnsanları eğitirsek bu konuda daha dikkatli oluyorlar. Bugün gördük ki su altında çok daha az malzeme var. Değirmendereliler bu konuda çok duyarlı." ifadelerini kullandı.

PARTNERBaşka yerde aramayın! Tuhaflıklar ülkesiBaşka yerde aramayın! Tuhaflıklar ülkesi
İzmir Büyükşehir Belediyesi davası kitap olduİzmir Büyükşehir Belediyesi davası kitap oldu
Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak yazı: İşçiler, açılışa 5 hafta kala sudan sebeplerden 'Ayaklandılar'; hayırdır inşallahFatih Altaylı'dan tartışma yaratacak yazı: İşçiler, açılışa 5 hafta kala sudan sebeplerden 'Ayaklandılar'; hayırdır inşallah
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Kıyı Temizleme Günü kıyı temizliği

En Çok Okunan Haberler

ABD'nin Massachusetts eyaletinde korkunç olay: Köpek balığı saldırısı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Massachusetts eyaletinde korkunç olay: Köpek balığı saldırısı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Ahmet Hakan'dan 3. Havalimanı soruları: Çalışma Bakanı nerededir?

Ahmet Hakan'dan 3. Havalimanı soruları: Çalışma Bakanı nerededir?

Nurgül Yeşilçay'ın başrol oyuncusu olduğu Gülperi dizisi Gaziantep’i ikiye böldü

Nurgül Yeşilçay'ın başrol oyuncusu olduğu Gülperi dizisi Gaziantep’i ikiye böldü

Ece Seçkin nişanlandı! Ayın 15'i bilerek seçildi, işte nedeni!

Ece Seçkin nişanlandı! Ayın 15'i bilerek seçildi, işte nedeni!

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

İdlib'de Karlov'un katili için açılan pankarta sert tepki

İdlib'de Karlov'un katili için açılan pankarta sert tepki

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyada gündem olan Sakarya'daki lokantanın sahibi konuştu

Sosyal medyada gündem olan Sakarya'daki lokantanın sahibi konuştu

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

İlk bedelli askerler birliklerine teslim oldu! Onları bu cümleyle karşıladılar

İlk bedelli askerler birliklerine teslim oldu! Onları bu cümleyle karşıladılar

Kararname sonrası ilk uygulama! Eski MEB Müsteşarı Yusuf Tekin rektör oldu!

Kararname sonrası ilk uygulama! Eski MEB Müsteşarı Yusuf Tekin rektör oldu!

Adana'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Adana'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İzmir'de 305 kiloluk orkinos tüm zamanların rekoru oldu

İzmir'de 305 kiloluk orkinos tüm zamanların rekoru oldu

Akılalmaz ifade: Cinsel organım istem dışı görünmüş olabilir

Akılalmaz ifade: Cinsel organım istem dışı görünmüş olabilir

Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak yazı: İşçiler, açılışa 5 hafta kala sudan sebeplerden 'Ayaklandılar'; hayırdır inşallah

Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak yazı: İşçiler, açılışa 5 hafta kala sudan sebeplerden 'Ayaklandılar'; hayırdır inşallah

TSK eğitim fotoğrafları paylaştı! Sosyal medyada büyük ilgi

TSK eğitim fotoğrafları paylaştı! Sosyal medyada büyük ilgi

ABD Büyükelçiliğine saldırı olayıyla ilgili önemli gelişme

ABD Büyükelçiliğine saldırı olayıyla ilgili önemli gelişme

Emniyet'ten otostopçu uyarısı

Emniyet'ten otostopçu uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.