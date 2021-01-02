HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İnsanların çekildiği sokaklar onlara emanet

İnsanların çekildiği sokaklar onlara emanet

02.01.2021 20:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Tekirdağ’da görev alan polis ekipleri yollarda ve sokak aralarında kuş uçurtmuyor.Çin’den bütün dünyaya yayılan ve milyarlarca insanın korkulu rüyası haline gelen korona virüs salgını nedeniyle ülke genelinde sıkı tedbirler uygulanıyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Tekirdağ’da görev alan polis ekipleri yollarda ve sokak aralarında kuş uçurtmuyor.
Çin’den bütün dünyaya yayılan ve milyarlarca insanın korkulu rüyası haline gelen korona virüs salgını nedeniyle ülke genelinde sıkı tedbirler uygulanıyor. Kış mevsiminde vaka sayılarının artışa geçmesiyle ülke genelinde her hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başladı. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ’da da sessizlik hakim.

Araçlar denetleniyor
Kısıtlama nedeniyle oluşabilecek herhangi ihlallere karşı polis ekipleri de sokaklarda ve yollarda denetimlerini sürdürüyor. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekiplerince, kent genelinde birçok noktada kurulan uygulama noktalarında araçlar tek tek durdurulup kontroller yapılıyor. Kontrol edilen araçlarda görev belgesi bulunan vatandaşlar yollarına devam ederken, görev belgesi bulunmayan vatandaşlara ise işlem yapılıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKoronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imajKoronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imaj
Bakan Koca paylaştı: İşte 2 Ocak koronavirüs tablosuBakan Koca paylaştı: İşte 2 Ocak koronavirüs tablosu
Koronavirüs hariç 2020’yi yüzyılın en kötü yılı yapan felaketler Koronavirüs hariç 2020’yi yüzyılın en kötü yılı yapan felaketler
1/

En Çok Okunan Haberler

Kan donduran olay! Genç çifti öldürüp gömmüşler

Kan donduran olay! Genç çifti öldürüp gömmüşler

Göbeğinden zeytin yemişti! Son hali olay...

Göbeğinden zeytin yemişti! Son hali olay...

Akılalmaz plan! İş adamı her şeyi kendisi kurgulamış

Akılalmaz plan! İş adamı her şeyi kendisi kurgulamış

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama: Kapsamlı hazırlıklar yapıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama: Kapsamlı hazırlıklar yapıyoruz

Gözler 4 Ocak'a çevrildi! Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Gözler 4 Ocak'a çevrildi! Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Evli kadınla basıldı! Evden böyle kaçtı

Evli kadınla basıldı! Evden böyle kaçtı

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler

Kağıthane'de silahlı saldırı! Yardımına vatandaşlar koştu

Kağıthane'de silahlı saldırı! Yardımına vatandaşlar koştu

Kısıtlamada ateş yakıp eğlenen gençlere polis baskını

Ateş yakıp eğlenen gruba polis baskını

Gaziantep'te korkunç olay! Genç kadın, bebeğinin yanında tabancayla vurulmuş halde bulundu

Korkunç olay! Bebeğinin yanında tabancayla vurulmuş halde bulundu

2 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca paylaştı: İşte 2 Ocak koronavirüs tablosu

Kız arkadaşıyla kavga edince intihar girişiminde bulundu

Korku dolu anlar! Komşuları ekiplere haber verdi

Elektrik kesintisi listesi 3 Ocak İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

3 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.