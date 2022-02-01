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İnsanların duygularını böyle sömürdüler! Büyü malzemeleri ele geçirildi

01.02.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte banknot sürüleceği ihbarı üzerine harekete geçti. Araştırma yapan polis, E.D.'nin, 3 çocuk aracılığıyla sahte banknot kullandığını belirledi. Sözde 'büyü' yaptığı öne sürülen H.S.'nin iş yerindeki aramada ise; çeşitli kitap ve objeler, muska, çok sayıda doküman ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

İnsanların duygularını böyle sömürdüler! Büyü malzemeleri ele geçirildi

Isparta'da, piyasaya sahte banknot sürenlere yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda; muska, çeşitli objeler, çok sayıda doküman ve uyuşturucu madde ile sahte banknotlar ele geçirildi.

Suça sürüklenen 3 çocuğu takibe alan ekipler, Yayla Mahallesi'nde H.S.'ye ait iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda suça sürüklenen 3 çocuk yakalandı. Manevi duyguları kullanarak sözde 'büyü' yaptığı öne sürülen H.S.'nin iş yerindeki aramada; çeşitli kitap ve objeler, muska, çok sayıda doküman ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli E.D. ise kent merkezinde yakalandı.

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BİNLERCE LİRALIK SAHTE BANKNOT ELE GEÇİRİLDİ

E.D.'nin üzerinde 10 bin, evinde 15 bin 200 olmak üzere 25 bin 200 liralık sahte banknot ele geçirildi. E.D. ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, H.S. hakkında da adli işlem başlatıldı. Suça sürüklenen 3 çocuk ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Isparta
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