"İnsanların duygularıyla oynamayın"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adalet reformu paketine ilişkin, "Adalet reformu yapacağız diye yola çıkanlar o reform paketini parlamento kapanmadan getirmek zorundaydılar, ama getirmediler, en büyük adaletsizliğin altına imza attılar. İktidar sahiplerine seslenmek isterim, insanların duygularıyla oynamayın. 'Paket getireceğiz' dediler. Getirin paketi. Parlamento yerinde, çalışıyor." dedi. Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi tarafından yaptırılan Adalet Parkı'nın açılışında yaptığı konuşmada, bu coğrafyada herkesin huzur içinde yaşaması gerektiğini belirtti. "Görüşlerimiz, kimliklerimiz, inançlarımız, yaşam tarzlarımız farklı olabilir ama bizler bu güzel ülkede bayrağımızın altında özgürce yaşamak istiyoruz." ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, mahkemelerin adil karar vermesi gerektiğini belirtti. Gazetecilerin, siyasetçilerin, sivil toplum örgütleri liderleri ve başkanlarının hapiste olmaması gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, bunun için de "adalet" dediklerini kaydetti. Adalet yürüyüşüne değinen Kılıçdaroğlu, adalet taleplerinin güçlenerek devam ettiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Bu ülkede adaletsizlikler var. Eğer adaletsizlik olmasaydı 'adalet reformu' diye bir kavram gündeme gelmezdi. Demek ki adaletsizliğin olduğunu ülkeyi yönetenler de gayet iyi biliyorlar. Ama bugün adalet reformu yapacağız diye yola çıkanlar en azından hapisteki gazetecileri kurtarmak için, 'haksız yere hapse girmesinler' demek için o reform paketini parlamento kapanmadan getirmek zorundaydılar, ama getirmediler. 'Adalet', 'adaleti sağlayacağız', 'adalette reform yapacağız' dediler. En büyük adaletsizliğin altına imza attılar. İktidar sahiplerine seslenmek isterim, insanların duygularıyla oynamayın. 'Paket getireceğiz' dediler. Getirin paketi. Parlamento yerinde, çalışıyor. Hangi gerekçelerle getirmediniz?" Adalet yürüyüşü sonunda Maltepe'de yaptığı konuşmasını anımsatan Kılıçdaroğlu, "Gördünüz, Ankara'da yıkıldı, İstanbul'da yıkıldı, Mersin'de yıkıldı, Antalya'da yıkıldı, Adana'da yıkıldı. 40 yıldır, 50 yıldır alamadığımız pek çok belediye de yıkıldı. Toplumun adalete susamışlığı var. Toplumun ayrışmaya, kavgaya değil, beraber yaşamaya ihtiyacı var." diye konuştu.