İnsanların en ilginç korkuları

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Gündelik yaşantı içerisinde korktuğumuz şeyler, zamanla saplantı haline gelerek fobi olarak karşımıza çıkar. Bu nedenle her insanın en az 1 tane bile olsa muhakkak fobisi vardır. İşte 'yok artık, daha neler' dedirten cinsten en ilginç fobiler...