HABER

İnsanların en ilginç korkuları

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 21.08.2018 12:09 | Son Güncelleme

Kimileri için oldukça sıradan gözüken şeyler bazı insanların hayatını kabusa çevirebilecek kadar büyük korkular yaratabiliyor.

Bu korkuların takıntı haline gelmesiyle de fobiler oluşuyor. İşte duyanlara 'yok artık' dedirten fobilerden bazıları...

'Yok artık' dedirten fobiler

1 / 14

Gündelik yaşantı içerisinde korktuğumuz şeyler, zamanla saplantı haline gelerek fobi olarak karşımıza çıkar. Bu nedenle her insanın en az 1 tane bile olsa muhakkak fobisi vardır. İşte 'yok artık, daha neler' dedirten cinsten en ilginç fobiler...
2 / 14

Kinofobi (köpek korkusu)
3 / 14

Ofidofobi (yılan korkusu)
4 / 14

Payrofobi (ateş korkusu)
5 / 14

Zoofobi (hayvan korkusu)
6 / 14

Akuafobi (su korkusu)
7 / 14

Astrofobi (şimşek korkusu)
8 / 14

Mizofobi (pislik ve bulaşıcılık korkusu)
9 / 14

Chirofobi (kendi vücudundan korkma)
10 / 14

Peladofobi (kel insanlardan ya da kendisinin kel olmasından korkma)
11 / 14

Rhytifobi (vücudunda kırışıklıklar oluşmasında korkma)
12 / 14

Agyrfobi (karşıdan karşıya geçme korkusu)
13 / 14

Mageirofobi (yemek yapma korkusu)
14 / 14

Pediofobi (oyuncak bebeklerden korkma)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fobi korku

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump: Brunson'a karşılık İsrail'de tutuklu Ebru Özkan'ın serbest kalmasına yardım ettim

Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump: Brunson'a karşılık İsrail'de tutuklu Ebru Özkan'ın serbest kalmasına yardım ettim

Kurban bayramı mesajları 2018: Eşine dostuna kısa, uzun, komik, resimli bayram mesajları gönder!

Kurban bayramı mesajları 2018: Eşine dostuna kısa, uzun, komik, resimli bayram mesajları gönder!

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na canlı yayında saldırı!

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na canlı yayında saldırı!

Abdullah Gül cephesinden Hamza Dağ'a yanıt

Abdullah Gül cephesinden Hamza Dağ'a yanıt

Dedryck Boyata Fenerbahçe'nin radarına girdi

Dedryck Boyata Fenerbahçe'nin radarına girdi

SGK'dan Kurban Bayramı'na rastlayan emekli maaşları ile ilgili önemli açıklama

SGK'dan Kurban Bayramı'na rastlayan emekli maaşları ile ilgili önemli açıklama

Diğer Haberler
'Acemi kasaplar' hastanelik oldu

'Acemi kasaplar' hastanelik oldu

Bu aracın fiyatları bir anda fırladı! Görenler gözlerine inanamadı

Bu aracın fiyatları bir anda fırladı! Görenler gözlerine inanamadı

Satın aldığı ahırın içinden çıkanlar şoke etti! Hepsini satacak

Satın aldığı ahırın içinden çıkanlar şoke etti! Hepsini satacak

Borç aldığı 300 lirayla iş kurdu şimdi paraya para demiyor!

Borç aldığı 300 lirayla iş kurdu şimdi paraya para demiyor!

Düşman Kardeşler 68 yıl sonra bir araya geldi!

Düşman Kardeşler 68 yıl sonra bir araya geldi!

Bayram tatilinin ilk 3 gününde trafikte korkunç bilanço

Bayram tatilinin ilk 3 gününde trafikte korkunç bilanço

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.