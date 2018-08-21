İnsanların en ilginç korkuları

Bu korkuların takıntı haline gelmesiyle de fobiler oluşuyor. İşte duyanlara 'yok artık' dedirten fobilerden bazıları...
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