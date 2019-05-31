HABER

"İnsanların geçimlerini sağlayamadıklarına şahit oluyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.05.2019 21:56 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: - "Şu an Yemen, Suriye, Arakan, Libya, Filistin ve Afganistan'a baktığımızda insanların her gün zulme uğrayarak hayatlarını kaybettiğine, insanların karınlarını doyurmayı bir yana bırakın susuz ve ilaçsız kaldıklarına, geçimlerini sağlayamadıklarına şahit oluyoruz"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Şu an Yemen, Suriye, Arakan, Libya, Filistin ve Afganistan'a baktığımızda insanların her gün zulme uğrayarak hayatlarını kaybettiğine, insanların karınlarını doyurmayı bir yana bırakın susuz ve ilaçsız kaldıklarına geçimlerini sağlayamadıklarına şahit oluyoruz." dedi.

Karamollaoğlu, partisince Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, günümüzde birçok İslam ülkesinin zulm altında olduğunu, bunu yenmenin tek yolunun birlik ve beraberlik içinde çare aramak olduğunu söyledi.

İnsanların hayatlarının biraz daha iyi olması, daha adil olmak için gayret sarf eden bir inanca sahip olduklarını ifade eden Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Şu an Yemen, Suriye, Arakan, Libya, Filistin ve Afganistan'a baktığımızda insanların her gün zulme uğrayarak hayatlarını kaybettiğine, insanların karınlarını doyurmayı bir yana bırakın susuz ve ilaçsız kaldıklarına, geçimlerini sağlayamadıklarına şahit oluyoruz. Beni en çok üzen katliamları yapanların Müslüman kimliği omuzunda olanlardır. Birbirimizi yemeden rahat duramıyoruz, dertlerimize çare aramıyoruz. Nasıl bir dünyada yaşıyoruz? Gözlerimizi açmaya, gerçekleri görmeye, bunların üstesinden gelecek politikalar üretmeye mecburuz. Özelikle bu mesuliyet iktidarda bulunanların omuzları üzerindedir."

Karamollaoğlu, ramazanda tutulan oruçların bütün İslam alemi için hayırlara nail olmasını temenni etti.

Art arda saldırdılar! Korkunç gece Art arda saldırdılar! Korkunç gece
Lütfi Elvan: Terörün sonu er ya da geç gelecekLütfi Elvan: Terörün sonu er ya da geç gelecek
Bakan Kurum: “Kullandığımız yetki ve imkanları, milletimizin kutsal emanetleri olarak görüyoruz”Bakan Kurum: “Kullandığımız yetki ve imkanları, milletimizin kutsal emanetleri olarak görüyoruz”
Anahtar Kelimeler:
iftar yemeği kahta ilçesi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

En Çok Okunan Haberler

Fiyatı dibi gördü

Fiyatı dibi gördü

Belediye başkanı, işten atıldığı iddia edilen işçileri aradı

Belediye başkanı, işten atıldığı iddia edilen işçileri aradı

Uber'den flaş Türkiye kararı

Uber'den flaş Türkiye kararı

Türkiye'den son dakika S-400 açıklaması

Türkiye'den son dakika S-400 açıklaması

ABD'den flaş Türkiye açıklaması!

ABD'den flaş Türkiye açıklaması!

Pedofili ifadeleri tepki çekmişti! 'Zümrüt Apartmanı' kitabıyla ilgili yeni gelişme

Pedofili ifadeleri tepki çekmişti! 'Zümrüt Apartmanı' kitabıyla ilgili yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

TBMM Genel Kurulu'nda 'Trabzon' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda 'Trabzon' tartışması

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Süleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtı

Süleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtı

Kılıçdaroğlu: YSK’nın bazı hakimleri AK Partililere telefon etti

Kılıçdaroğlu: YSK’nın bazı hakimleri AK Partililere telefon etti

Diğer Haberler
Türkiye'den son dakika S-400 açıklaması

Türkiye'den son dakika S-400 açıklaması

Adalet Bakanı’ndan 'etek boyu' tartışmasıyla ilgili yeni açıklama

Bakan duyurdu: Yakında açıklayacağız

Bakan Pakdemirli aracı oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel davet

Bakan Pakdemirli aracı oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel davet

Bakan Soylu'dan İstanbul mesajı: Fırsat vermeyin

Bakan Soylu'dan İstanbul mesajı: Fırsat vermeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Toplantısı sona erdi!

Kritik toplantı sona erdi! Bildiride önemli mesajlar

TBMM'de Tunceli tartışması! 'Katliam yapıldı' sözlerinin ardından...

TBMM karıştı! 'Katliam yapıldı' sözlerinin ardından...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.