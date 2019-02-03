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İnsanların hayal edip alamadığı evlerin maketini yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 10:02 | Son Güncelleme

Bursalı sanatçı, insanların hayal edip alamadığı evlerin maketini yapıp satıyor.Yaşadığı bir kaza sonucu sol kolu sakat kalan İsmail Aktaş, iş bulamayınca evde maketten evler yapmaya başladı.

Bursalı sanatçı, insanların hayal edip alamadığı evlerin maketini yapıp satıyor.
Yaşadığı bir kaza sonucu sol kolu sakat kalan İsmail Aktaş, iş bulamayınca evde maketten evler yapmaya başladı. İlk başlarda yaptığı evleri eşe dosta satan Aktaş, daha sonra bunları sosyal medya üzerinden satmaya başladı. Gelen taleplere göre üretim yapan İsmail Aktaş, insanların hayal edip alamadıkları bahçeli evleri onların tarif ettiği gibi yapıyor. Aktaş, gerçeğinden ayırt etmenin zor olduğu maket evleri 60 ile 500 lira arasında değişen fiyatlarla satıyor.
Geçirdiği bir kaza sonucu işsiz kaldığını ifade eden İsmail Aktaş, “İş bulamayınca evde maketten evler yapmaya başladım. Bu evler çok tutuldu, sonra özel sipariş maket evler yapmaya başladım. İnsanlar hayal edip alamadıkları evleri bana söylüyor. Ben de o evlerin aynısını yapıyorum. Yaptığım maket evleri 60 ile 500 liradan satıyorum. Bazı maket evleri 3 günde yaparken, bazılarının ise 14 gün sürdüğü oluyor. Bu yaptığım evler tamamen el işçiliği” dedi.

İnsanların hayal edip alamadığı evlerin maketini yapıyor

İnsanların hayal edip alamadığı evlerin maketini yapıyor

İnsanların hayal edip alamadığı evlerin maketini yapıyor

İnsanların hayal edip alamadığı evlerin maketini yapıyor

İnsanların hayal edip alamadığı evlerin maketini yapıyor

İnsanların hayal edip alamadığı evlerin maketini yapıyor

İnsanların hayal edip alamadığı evlerin maketini yapıyor

İnsanların hayal edip alamadığı evlerin maketini yapıyor

İnsanların hayal edip alamadığı evlerin maketini yapıyor

İnsanların hayal edip alamadığı evlerin maketini yapıyor

İnsanların hayal edip alamadığı evlerin maketini yapıyor

İnsanların hayal edip alamadığı evlerin maketini yapıyor

İnsanların hayal edip alamadığı evlerin maketini yapıyor

İnsanların hayal edip alamadığı evlerin maketini yapıyor

İnsanların hayal edip alamadığı evlerin maketini yapıyor
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