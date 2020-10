"İnsanların kanını emiyorlar" e postası 11 tefeciyi tutuklattı

Adana’da tefecilerin ağına düşen bir vatandaş isimsiz olarak “Adana’da tefeci şebekesi var insanların kanını emiyorlar, donlarına kadar alıyorlar” diyerek polise e-posta gönderince yapılan takip soncunda vatandaşa yüzde 20’ye varana kadar faizle para veren 12 zanlı yakalandı.

Adana polisine bundan 3 ay önce tefecilerden para alan ve perişan olan bir kişi, “Adana’da tefeci şebekesi var, insanların kanını emiyorlar, donlarına kadar alıyorlar” diyerek tefecilerin tehdit ve şantajına maruz kaldığı yönünde e posta yoluyla ihbarda bulununca Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü’ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Polis, 72 kişiyi tehdit ve şantajla mağdur edip, yüzde 20’ye varan faizle para verip 7 milyon 702 bin 100 lira haksız kazanç elde ettiği belirlenen şebekeyi 3 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı. Aralarında esnaf, memur ve işçilerin olduğu şebeke üyelerinin adreslerinin belirlenmesi üzerine 16 Ekim günü şafak vakti operasyon düzenlendi. Adreslere eş zamanlı yapılan baskında, haklarında yakalama kararı bulunan Mehmet Ali Ş., Ayhan Y. , Seyhan Y., Mehmet Can Y., Mehmet K., Yüksel K., Serkan K., Ali O., Can G., Yalçın E., Tamer K. ve Berke K. yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 17 bin 200 dolar, 1 milyon 972 bin 100 TL tutarında 25 senet ve çek, çok sayıda boş senet, 1 ruhsatsız tabanca, alacaklı listesinin bulunduğu 5 defter, farklı kişilere ait tapu senetleri, araç satış sözleşmeleri ile dijital materyal ele geçirildi.

Şebekenin ağına düşen ve çiftçilik yapan Ahmet Tevfik C.’nin ifadesinde, yıllar önce Yüksel K.’den aylık yüzde 10 faizle 20 bin lira borç aldığı, borcunu da tarladaki mahsulünü topladıktan sonra verdiğini ancak borcunu kapatamadığını söylediği öğrenildi. Ahmet Tefvik C.’nin, “Borcumu bir türlü ödeyemeyince benden tarlamı istedi. Ben de o dönem şimdiki değeri 700 bin TL olan 20 dönümlük limon bahçemin tapusunu verdim. Sonrasında borç almaya devam ettim ve boş senede imza attım. Faizlerim birikince borcum arttı. Bunun üzerine bana, 600 bin TL değerindeki 10 dönüm üzerine kurulu çiftliğimi devrettirdi. Tehdit ve şantajları devam edince eşimden bile boşandım” dediği öğrenildi.

Şebeke üyesi olduğu belirlenen Mehmet Ali Ş.’nin ise Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde memur olduğu, durumu kötü olan meslektaşlarını ve öğretmenleri şebekenin ağına düşürdüğü öne sürüldü. Zanlının şebekeye yönlendirdiği kişi başına 500 ila bin lira komisyon aldığı belirlendi.

Şebekenin liderlerinden olduğu belirlenen Seyhan Y.’nin merkez Seyhan ilçesindeki oto galerisindeki araçların hiç değişmediği, ‘oto galerici’ görünümünde tefeci olduğu belirlendi. Mağdurlardan birinin, annesinin kanser tedavisi için paraya ihtiyacı olduğu ve bu nedenle şebekeden faiz karşılığı para aldığı ve boş senede imza attırıldığı öne sürüldü.

Öte yandan şebekenin, polisin ifadesine başvurduğu mağdurlara önceden verdikleri dört sayfalık not kağıdıyla söylemesi gerekenleri ve “Bunlar yardıma muhtaç insanlara ellerinden geldiğince yardım ederler. Tefecilik yapmıyorlar. Bize borç para veriyorlar” şeklinde ifade vermeleri yönünde uyarıda bulundukları da tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Ali Ş., Ayhan Y., Seyhan Y., Mehmet Can Y., Mehmet K., Yüksel K., Serkan K., Ali O., Can G., Yalçın E. ve Tamer K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Berke K. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.