İnsanların yürümeye cesaret edemediği yollardan o çok rahat geçiyor

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde yaşayan Ferhat Aksoy ve arkadaşı Hasan Aksoy 4 yıl önce bir arazi aracı satın alarak yaylaları gezmeye başladı. 2 yıl önce insanların bile yürümeye cesaret edemediği yollardan arazi aracı ile gitmek isteyen Aksoy arkadaşlar, bir CJ-5 marka araç aldı. Yurt dışındaki örneklerine bakarak bir arazi aracı tasarlamak için kolları sıvayan iki arkadaş, yaklaşık 400 bin TL harcayarak "Hoyrat" ismini verdikleri aracı tamamladı. Sosyal medyada paylaştıkları videolarla fenomen haline gelen ve videoları binlerce kişi tarafından izlenen ikili, Karadeniz’in zor coğrafi şartlarında dağ, dere, tepe, ormanları dolaşıyor. Yerden yüksekliği ile dikkat çeken aracın eksikliklerini gidererek uluslararası yarışmalara katılmak isteyen ikili, Türkiye’yi en iyi derecede temsil etmek istediklerini dile getirdi.

Offroad sporuna karşı bir ilgisinin olduğunu belirten Ferhat Aksoy, "Hoyrat" ismini verdiklerini araçtan Türkiye’de birkaç tane olduğunu ancak bölgede bulunmadığını söyledi. Derenin denizle buluştuğu yerden yayladaki göze suyuna kadar "Hoyrat" ile çıkabildiklerini dile getiren Aksoy, "Fırıncılık mesleğiyle uğraşıyorum. Offroada karşı sevdamız var. İlk offroad aracımı 4 yıl önce almıştım. Yaylalarda gezme hastalığım var. Bölgemiz zorlu ulaşım şartları bakımından sıkıntılı bir bölge. Köylerde zaman zaman mahsur kalanlar oluyor, dolayısıyla onların yardımına yetişelim derken böyle bir araç yaptık. Aracımızı yaparken hedefimizi profesyonel anlamda yapılacak olan yarışlara da katılmak olarak belirledik. Amacımız, derenin denizle buluştuğu yerde suya girerek yaylada suyun gözesine kadar bu araçla gitmek. Başardığımızı düşünüyorum. Şimdi artık yarışlarda. Ülkemizi dünya çapında bu aracımla temsil ederek aracımızı Offroad’ta tanıtmayı düşünüyoruz. Aracımızı teknik olarak tamamladık. Şimdi bazı ekipmanları tamamlayıp yarışmalara tam hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Aracımızdan Türkiye’de birkaç tane var ancak bölgemizde yok. Bizim örnek aldığımız model Avrupa’daki offroad araçları. Şu an bunun gibisi yok gibi” dedi.