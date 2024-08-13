İnsanların yüzde 57'si bu sorunu yaşıyor! Çözülmezse birçok hastalığa neden oluyor

İnsanların magnezyum açısından neden eksik olduklarının birkaç nedeni var. Bunlar, faydalı besinleri tüketmemek, işlenmiş gıdalar, karbonhidratlar, alkol gibi yanlış şeyler tüketmek gibi nedenlerdir. Ayrıca bağırsaklarınızdaki iltihaplanma, şişkinlik veya kronik iltihaplanma, magnezyum emilimini engelleyebilir. Magnezyum emilimini engelleyen unsurlar var. Flörür magnezyumu engeller, yumuşak su ve sert su magnezyumu engeller.

Yumuşatılmış su tüketen insanlar ile sadece sert su yani kaynak suyu içen insanlar karşılaştırıldığında, kalp krizi geçirme riski arasındaki yüksek korelasyon açısından daha yüksek olduğunu bulundu. Sert su tüketenlerin kalp sorunları riski çok daha düşüktür.

DÜŞÜK MAGNEZYUMUN EN TEHLİKELİ 12 BELİRTİSİ

Magnezyum eksikliğinin az tehlikeliden en tehlikeliye kadar 12 belirtisi şu şekilde;

Kas krampları.

İştahsızlık.

Nistagmus yani gözün ileri geri gitmesi.

Yorgunluk.

Yüksek tansiyon.

Anormal kalp ritmi.

Düşük D vitamini. İlginçtir ki vücuttaki D vitamininin çalışması için magnezyuma ihtiyaç vardır.

Potasyum eksikliği. Vücuttaki potasyumun çalışabilmesi için magnezyuma ihtiyaç vardır.

Migren.

Kan şekeri sorunları.

Yüksek kortizol seviyeleri. Bu da uykunuzu etkileyecektir.

En tehlikeli magnezyum eksikliği belirtisi ise patolojik kalsifikasyondur. Magnezyum, diğer mineralleri kontrol eden ana mineraldir. Magnezyum, kalsiyumun hücrelerde birikmesini engeller. Hücrede çok fazla kalsiyum varsa hücrenin kendi kendini yok etmesine neden olur. Ayrıca mitokondride, oksidatif stresin oluşmasını engeller ancak bu, beyindeki sinir iltihaplanmasıyla ilgili olabilir. Bu da, kalsiyum birikimini içerir. Patolojik kalsifikasyon aslında normal olmayan bir kalsifikasyondur. Genellikle iltihaplanmayı takip eder ve bunu düzenlemeye ve önlemeye yardımcı olan bazı anahtar faktörler magnezyum, K2 vitamini, çinko, D vitamini ve borondur.