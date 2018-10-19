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İnsanlığa ve Demokrasiye Terör Tehdidi: PKK Örneği raporu (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 11:08 | Son Güncelleme

Polis Akademisi tarafından hazırlanan "İnsanlığa ve Demokrasiye Terör Tehdidi: PKK Örneği" raporunda, bölücü terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği sivilleri hedef alan katliamlar, intihar saldırıları, çocukları zorla silahlandırılarak çatışmalarda kullanması, zorla silahlı militan eğitimi verme, etnik temizlik ile zorla yer değiştirme ve ekonomik hürriyetleri gasp ederek temel insanlık suçlarını işlemesi örnekleriyle gözler önüne serildi

SERTAÇ BULUR/ORHAN ONUR GEMİCİ - Bölücü terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği sivilleri hedef alan katliamlar, intihar saldırıları, çocukları zorla silahlandırılarak çatışmalarda kullanması, zorla silahlı militan eğitimi verme, etnik temizlik ile zorla yer değiştirme ve ekonomik hürriyetleri gasp ederek temel insanlık suçlarını işlediği örnekleriyle gözler önüne serildi.

Polis Akademisi öğretim üyeleri tarafından hazırlanan "İnsanlığa ve Demokrasiye Terör Tehdidi: PKK Örneği" raporu yayımlandı.

İki bölüm halinde hazırlanan raporun ilk bölümünde, PKK'nın insanlığa ve demokratik
değerlere karşı eylemleri ayrıntılı olarak ele alındı.

Söz konusu bölümde "Sivil Katliamlar", "İntihar Saldırıları", "Çocukların Zorla Silahlandırılarak Çatışmalarda Kullanılması", "Zorla Silahlı Militan Eğitimi Verme", "Etnik Temizlik ve Zorla Yer Değiştirme" ile "Uyuşturucu ve İnsan Kaçakçılığı" gibi konu başlıkları yer aldı.

- PKK'nın insanlığa ve demokratik değerlere karşı eylemleri

Raporda, temel insan haklarını en iyi şekilde muhafaza edebilen siyasal sistem olan demokrasinin varlığı ve sürekliliğinin sağlanabilmesinin siyasal, sosyal ve iktisadi liberal değerlerin korunup geliştirilebilmesine bağlı olduğu belirtildi.

Demokratik toplumu hedef alan terör tehdidin merkezindeki PKK'nın bu yönde gerçekleştirdiği eylemler arasında, sivilleri hedef alan katliamlar, intihar saldırıları, çocukların zorla silahlandırılarak çatışmalarda kullanılmaları, zorla silahlı militan eğitimi verme, etnik temizlik, zorla yer değiştirme ve ekonomik hürriyetlerin gasp edilmesi gibi temel insanlık suçları ele alındı.

Rapora göre, kuruluşundan bugüne kadar sivilleri hedef alan terör eylemlerine sıklıkla başvuran PKK, bu yönüyle temel insan haklarına karşı büyük bir tehdit oldu.

Aralarında 1993'te Bağlarbaşı, 1995'te Hamzalı, 2016'da Merasim Sokak ve 2016'da Güvenpark olmak üzere PKK'lı teröristler tarafından gerçekleştirilen çok sayıda katliamlarda binlerce kişi hayatını kaybetti.

- İntihar saldırıları

Terör örgütlerinin sıklıkla başvurduğu yöntemlerden olan intihar saldırılarında hedef kitlenin öldürülmesi ve teröristin ölmesi amaçlanıyor.

Saldırıyı gerçekleştiren teröristin sözde davaya inanmışlığı ve adanmışlığını göstermesi bakımından bu saldırılar büyük önem taşıyor.

Teröristlerin siyasal hedeflerine şiddet uygulayarak ulaşma stratejileri içerisindeki en vahşi nokta olarak görülebilen intihar saldırıların, demokratik toplumun prensip ve kurallarını zorla değiştirmek ve bu amaca yönelik en ciddi gözdağını mümkün olan en çok sayıda sivili mümkün olan en vahşi şekilde katlederek verme amacı bulunuyor.

Bu tipteki eylemler bakımından PKK, DAEŞ ve El-Kaide gibi terör örgütleri arasında hiçbir fark bulunmuyor.

Raporda, güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen saldırılara da yer verildi.

- Çocukların çatışmalarda kullanılması

PKK'nın çocukları zorla silahlandırıp çatışmalarda kullanmasının dünya gündemine gelmesinde Danimarka'da yayın yapan "Berlingske Tidende" gazetesinde yayımlanan rapor etkili oldu.

Rapor, PKK'nın eğitim kamplarında 3 bin civarında çocuğun bulunduğunu ve 8-9 yaşlarında çocukların dahi silah kullanma ve patlayıcı madde eğitimi aldıklarını ortaya koydu.

- Zorla silahlı militan eğitimi verme

Zorla silahlı militan eğitimi verme faaliyetleri, özellikle PKK'nın Suriye'deki kolu PYD/YPG tarafından kontrol ettikleri alanlarda sistematik bir biçimde uygulanıyor.

Bunun en bilinen örneği, PKK/PYD/YPG'nin Suriye'de "Zorunlu Askerlik Yasası" ya da "Savunma Görevini İfa Yasası" adıyla 6 aylık zorunlu sözde askerlik yasası ilan etmesi oldu.

Buna göre, 18-30 yaş arasındaki erkekler, militan olarak çatışmalarda kullanılmak üzere 6 ay süreyle zorla silahlandırılıyor. Uygulama kapsamında PKK/PYD/YPG Suriye'de hakimiyeti altındaki bölgelerde yaşayan her aileden bir ferdi silahlı militan yapmak üzere zorla alınıyor.

Uygulamaya rıza göstermeyenler aileleriyle birlikte cezalandırılıyor. PKK/PYD/YPG'nin zorla silahlı militan eğitimi verme uygulamasından kaçan pek çok Kürt, Arap ve Türkmen aile, Türkiye ve Kuzey Irak'a sığındı. Sadece Kürtlerden oluşan sığınmacıların sayısı yaklaşık 400 bini Kuzey Irak'ta ve 350 bini de Türkiye'de olmak üzere 750 bine ulaştı.

- Etnik temizlik ve zorla yer değiştirme

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından 6 Ekim 1992'de alınan kararla yetkilendirilen Uzmanlar Komisyonu, "etnik temizlik" kavramını "Bir etnik veya dini grup tarafından başka bir etnik veya dini gruba mensup sivil nüfusu belirli bir coğrafi bölgeden şiddet ve terör saçan yollarla sürmek amacı taşıyan politika" olarak tanımladı.

Etnik temizlik ve zorla yer değiştirme, PKK'nın özellikle Suriye'de gerçekleştirmekten çekinmediği eylemler arasında yer aldı. Bu yönüyle insanlık suçu işleyen PKK'nın Suriye'deki kolu olan PYD/YPG eliyle Arap ve Türkmen köyleri yok ediliyor.

PKK/PYD/YPG'nin gerçekleştirdiği etnik temizlik ve zorla yer değiştirme eylemleri, uluslararası bağımsız insan hakları kuruluşlarının raporlarına da yansıdı.

PKK/PYD/YPG, 2013-2014 yıllarında Haseke bölgesinde etnik temizlik ve zorla yer değiştirme faaliyetlerine engel olmaya çalışan 17'si çocuk, 7'si kadın 91 sivili katletti.

- Uyuşturucu ve insan kaçakçılığı

Uluslararası hukukta yasa dışı bir ticaret olarak tanımlanan uyuşturucu kaçakçılığı, temel olarak uluslararası organize suç örgütleri ve terör örgütlerinin faaliyet alanları olması dolayısıyla uluslararası barış ve güvenliği doğrudan tehdit ediyor.

Bu yönüyle uyuşturucu kaçakçılığıyla elde edilen finansal gelirler, terör ve suç örgütleri tarafından uluslararası sistemin meşru aktörlerine yani devletlere karşı kullanılıyor.

Terör örgütü olmasının yanında aynı zamanda bir uluslararası suç örgütü olarak hem uyuşturucu hem de insan kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunan PKK, uluslararası alanda mücadele edilmesi gereken illegal bir yapı olarak dikkati çekiyor.

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İnsanlığa Ve Demokrasiye Terör Tehdidi: PKK Örneği Polis Akademisi

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