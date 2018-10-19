İnsanlığa ve Demokrasiye Terör Tehdidi: PKK Örneği raporu (1)

SERTAÇ BULUR/ORHAN ONUR GEMİCİ - Bölücü terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği sivilleri hedef alan katliamlar, intihar saldırıları, çocukları zorla silahlandırılarak çatışmalarda kullanması, zorla silahlı militan eğitimi verme, etnik temizlik ile zorla yer değiştirme ve ekonomik hürriyetleri gasp ederek temel insanlık suçlarını işlediği örnekleriyle gözler önüne serildi. Polis Akademisi öğretim üyeleri tarafından hazırlanan "İnsanlığa ve Demokrasiye Terör Tehdidi: PKK Örneği" raporu yayımlandı. İki bölüm halinde hazırlanan raporun ilk bölümünde, PKK'nın insanlığa ve demokratik

değerlere karşı eylemleri ayrıntılı olarak ele alındı. Söz konusu bölümde "Sivil Katliamlar", "İntihar Saldırıları", "Çocukların Zorla Silahlandırılarak Çatışmalarda Kullanılması", "Zorla Silahlı Militan Eğitimi Verme", "Etnik Temizlik ve Zorla Yer Değiştirme" ile "Uyuşturucu ve İnsan Kaçakçılığı" gibi konu başlıkları yer aldı. - PKK'nın insanlığa ve demokratik değerlere karşı eylemleri Raporda, temel insan haklarını en iyi şekilde muhafaza edebilen siyasal sistem olan demokrasinin varlığı ve sürekliliğinin sağlanabilmesinin siyasal, sosyal ve iktisadi liberal değerlerin korunup geliştirilebilmesine bağlı olduğu belirtildi.

Demokratik toplumu hedef alan terör tehdidin merkezindeki PKK'nın bu yönde gerçekleştirdiği eylemler arasında, sivilleri hedef alan katliamlar, intihar saldırıları, çocukların zorla silahlandırılarak çatışmalarda kullanılmaları, zorla silahlı militan eğitimi verme, etnik temizlik, zorla yer değiştirme ve ekonomik hürriyetlerin gasp edilmesi gibi temel insanlık suçları ele alındı. Rapora göre, kuruluşundan bugüne kadar sivilleri hedef alan terör eylemlerine sıklıkla başvuran PKK, bu yönüyle temel insan haklarına karşı büyük bir tehdit oldu. Aralarında 1993'te Bağlarbaşı, 1995'te Hamzalı, 2016'da Merasim Sokak ve 2016'da Güvenpark olmak üzere PKK'lı teröristler tarafından gerçekleştirilen çok sayıda katliamlarda binlerce kişi hayatını kaybetti. - İntihar saldırıları Terör örgütlerinin sıklıkla başvurduğu yöntemlerden olan intihar saldırılarında hedef kitlenin öldürülmesi ve teröristin ölmesi amaçlanıyor. Saldırıyı gerçekleştiren teröristin sözde davaya inanmışlığı ve adanmışlığını göstermesi bakımından bu saldırılar büyük önem taşıyor.

Teröristlerin siyasal hedeflerine şiddet uygulayarak ulaşma stratejileri içerisindeki en vahşi nokta olarak görülebilen intihar saldırıların, demokratik toplumun prensip ve kurallarını zorla değiştirmek ve bu amaca yönelik en ciddi gözdağını mümkün olan en çok sayıda sivili mümkün olan en vahşi şekilde katlederek verme amacı bulunuyor. Bu tipteki eylemler bakımından PKK, DAEŞ ve El-Kaide gibi terör örgütleri arasında hiçbir fark bulunmuyor. Raporda, güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen saldırılara da yer verildi. - Çocukların çatışmalarda kullanılması PKK'nın çocukları zorla silahlandırıp çatışmalarda kullanmasının dünya gündemine gelmesinde Danimarka'da yayın yapan "Berlingske Tidende" gazetesinde yayımlanan rapor etkili oldu. Rapor, PKK'nın eğitim kamplarında 3 bin civarında çocuğun bulunduğunu ve 8-9 yaşlarında çocukların dahi silah kullanma ve patlayıcı madde eğitimi aldıklarını ortaya koydu. - Zorla silahlı militan eğitimi verme Zorla silahlı militan eğitimi verme faaliyetleri, özellikle PKK'nın Suriye'deki kolu PYD/YPG tarafından kontrol ettikleri alanlarda sistematik bir biçimde uygulanıyor.

Bunun en bilinen örneği, PKK/PYD/YPG'nin Suriye'de "Zorunlu Askerlik Yasası" ya da "Savunma Görevini İfa Yasası" adıyla 6 aylık zorunlu sözde askerlik yasası ilan etmesi oldu. Buna göre, 18-30 yaş arasındaki erkekler, militan olarak çatışmalarda kullanılmak üzere 6 ay süreyle zorla silahlandırılıyor. Uygulama kapsamında PKK/PYD/YPG Suriye'de hakimiyeti altındaki bölgelerde yaşayan her aileden bir ferdi silahlı militan yapmak üzere zorla alınıyor. Uygulamaya rıza göstermeyenler aileleriyle birlikte cezalandırılıyor. PKK/PYD/YPG'nin zorla silahlı militan eğitimi verme uygulamasından kaçan pek çok Kürt, Arap ve Türkmen aile, Türkiye ve Kuzey Irak'a sığındı. Sadece Kürtlerden oluşan sığınmacıların sayısı yaklaşık 400 bini Kuzey Irak'ta ve 350 bini de Türkiye'de olmak üzere 750 bine ulaştı. - Etnik temizlik ve zorla yer değiştirme Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından 6 Ekim 1992'de alınan kararla yetkilendirilen Uzmanlar Komisyonu, "etnik temizlik" kavramını "Bir etnik veya dini grup tarafından başka bir etnik veya dini gruba mensup sivil nüfusu belirli bir coğrafi bölgeden şiddet ve terör saçan yollarla sürmek amacı taşıyan politika" olarak tanımladı.