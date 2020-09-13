HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İnsanlığa yeterince yer var!

İnsanlığa yeterince yer var!

13.09.2020 18:50 | Son Güncelleme

Yunanistan’ın Midilli Adası’ndaki Moria Kampı’nda çıkan yangından sonra AB, krizi yine yerinde çözmeye çalışıyor, ama önlemler yetersiz.

İnsanlığa yeterince yer var!

Midilli’de insanlık ayıbı devam ediyor. Banu Güven DW Türkçe’de yazdı.Yunanistan’ın Midilli Adası’nda, Moria mülteci kampında çıkan yangından günler sonra binlerce insan hala sokaklarda çaresiz. Haritaya göre Avrupa Birliği (AB) sınırları içinde olan Yunanistan’da insanlık dışı koşullarda ayakta kalmaya çalışıyorlar. Midilli’den gelen son görüntüler ve gazetecilerin aktardıkları Avrupa’nın utancını büyütüyor. Hükümetler de başta olmak üzere, herkes seyrediyor durumu. Hem de kaç yıldır.

Avrupa'da güvenli bir hayat kurmak ümidiyle, canları pahasına Türkiye’den Yunanistan’a geçen mülteciler kendilerini kapasitesi çoktan dolmuş kamplarda cehennemde buluyor. Düşünün, başlangıçta 2-3 bin kişi için kurulmuş olan Moria Kampı’nda en son 12-13 bin kişi kalıyordu. Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) ise Mart 2020’te çok daha yüksek bir rakam vermişti. Kampta ve etrafında 20 bin kişi barınmaktaydı. Moria’da kişi başına düşen günlük su miktarı yarım litre, gıda miktarı 1000 kalori, yatacak alan ise yarım metrekareydi. Kampın bazı bölümlerinde bir çeşmeyi 1300 kişi kullanıyordu, kampta sabun dağıtılmıyordu. Bu durum da yeni değildi ama Moria’da çalışan yardım örgütleri, gönüllüler, oraya gidip durumu aktaran gazeteciler ve hak savunucuları dışında pek kimsenin umrunda değildi.

Kamuoyunda yükselen protestolar üzerine Almanya hükümeti ufak bir adım attı. Midilli’deki kamplarda tek başına olan ya da engelli olup ailesiyle birlikte bulunan 152 çocuğu ülkeye kabul etti. Çoğu AB hükümeti ise, bir şey yapmamayı tercih etti. Yangından sonra bile durum değişmedi! Mesela Avusturya Dışışleri Bakanı Alexander Schallenberg, ORF televizyonunda çıktığı haber programında politikalarını, "Kapıları açarsak yenileri de gelir" demekle yetindi. Dışişleri Bakanı gazetecinin, "Yani 'Hiçbir şey yapmayacağız' diyorsunuz. Böyle bir politika olabilir mi? " sorusunu da aynı şekilde cevapladı.

Beş yıl önce bir milyon mülteciyi kabul etme kararı alan Almanya hükümeti de bugün ağır davranıyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ile görüştüğünü, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile iş birliği içinde olduklarını ve 400 çocuk mülteciyi alacaklarını açıkladı. Merkel, "Böyle devam edemez" dediği açıklamasında, dönem başkanı olduğu AB’de de bir mülteci politikası belirlenmesi gerektiğini, bunun için çalışacağını söyledi.

Merkel son başbakanlık dönemini, insanlık onurunu onaran bir AB mülteci politikasıyla kapatmak isteyebilir, ama Avusturya hükümeti gibi birçok hükümet kapılarını kapalı tutmakta ısrarlı görünüyor. Bir sonuç alıncaya kadar da yapılan tek şey, Midilli’de sokaklarda kalan binlerce kişiyi yeni kamplara, yeni Moria’lara sokmak olacak. AB’nin ve hükümetlerin jet hızıyla çıkardıkları yardımla kurulmakta olan kampa girmeye mecbur kalsınlar diye sokakta bekleyen mültecilere su bile verilmiyor. Ada’dan inanılması zor görüntüler geliyor. Mesela bir videoda hükümetin yardımını bagajı açık bir araba dağıtıyor, ama durmayıp yolda ilerleyerek. Mülteciler arabanın arkasından koşarak yardım paketlerini almaya çalışıyor. Kısacası insanlık ayıbı devam ediyor

Yangından iki gün önce Almanya Federal Meclis Binası’nın önüne #YerimizVar sloganıya 13 bin boş sandalye konmuştu. Sonra yangın çıktı. Moria kalmadı. İnsanığa sokakta ve sadece Almanya’da değil, tüm AB’de yeterince yer var.

Banu Güven

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İğrenç olay! Cami imamı küçük kızı taciz ettiİğrenç olay! Cami imamı küçük kızı taciz etti
Miçotakis'ten flaş gelişme: Erdoğan ile görüşmeye hazırımMiçotakis'ten flaş gelişme: Erdoğan ile görüşmeye hazırım
2020 KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak?2020 KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak?
En Çok Okunan Haberler
Erzincan’da 65 yaş ve üstü vatandaşlar için yasak kararı
Erzincan’da 65 yaş ve üstü vatandaşlar için yasak kararı
Kocası gol atınca adını haykırdı! Bakın o ne dedi
Kocası gol atınca adını haykırdı! Bakın o ne dedi
Van'da iğrenç olay! Cami imamı küçük kızı taciz etti
Van'da iğrenç olay! Cami imamı küçük kızı taciz etti
MEB'den veli toplantılarına yönelik yeni adım!
MEB'den veli toplantılarına yönelik yeni adım!
AVM'lerde yeni dönem! Başvurular başladı
AVM'lerde yeni dönem! Başvurular başladı
Durumu ağırlaştı, Türkiye'ye getirildi
Durumu ağırlaştı, Türkiye'ye getirildi
İlginizi Çekebilir
Yunanistan yeni savaş uçağı filosu kuruyor
Yunanistan yeni savaş uçağı filosu kuruyor
'Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum'
'Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum'
Kanadalı yargıç Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
Kanadalı yargıç Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
Koronavirüs kabusu bitmeden... Korkutan gelişme: Dünyayı yeni bir salgın bekliyor
Koronavirüs kabusu bitmeden... Korkutan gelişme: Dünyayı yeni bir salgın bekliyor
DSÖ'den 'koronavirüs aşısı' açıklaması
DSÖ'den 'koronavirüs aşısı' açıklaması
Diğer Haberler
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Gerginlik giderilirse Erdoğan ile görüşmeye hazırım
Miçotakis'ten flaş gelişme: Erdoğan ile görüşmeye hazırım
Almanya’dan gelinliğiyle Antalya uçağına bindi
Uçağa gelinliğiyle bindi
Putin, 'Yeni bir silah türü' diyerek duyurmuştu! Dünyaya kritik uyarı
Putin, 'Yeni bir silah türü' diyerek duyurmuştu! Dünyaya kritik uyarı
Rusya’da apartman bloğunda büyük yangın! 88 daire hasar gördü
Apartman bloğunda büyük yangın! 88 daire hasar gördü
Koronavirüsten son 24 saatte Hindistan'da 1114, Brezilya'da 814, Meksika'da 421 kişi öldü
Korkutan tablo! Üst üste rekor vaka artışı gerçekleşti
Pompeo Güney Kıbrıs'ta! Rum Kesimi'ni savunup Türkiye'ye yüklendi: Derin endişe duyuyoruz
Pompeo Güney Kıbrıs'ta! Rumları savunup Türkiye'ye yüklendi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.