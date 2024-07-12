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İnsanlığı tehdit eden tehlike: Diyabet

12.07.2024 15:37
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Büyük Anadolu Hastaneleri Akademik Direktörü Genel Cerrahi Uzmanı Profesör Doktor Mustafa Şahin, kişinin yaşam kalitesini düşüren ve ciddi komplikasyonlara yol açabilen diyabet hakkında bilgi verdi.

İnsanlığı tehdit eden tehlike: Diyabet

Şeker hastalığı belirtileri ile tip 2 diyabet tanısı mı aldınız? Diyabetiniz olduğundan endişe ediyor ve ne yapabileceğinizi bilmiyor musunuz? Dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen kronik bir sağlık sorunu olan diyabet, kandaki yüksek glukoz seviyeleri ile karakterizedir.

Tip 2 Diyabet Nedir? Tip 2 Diyabet Belirtileri Nelerdir?

Tıp literatüründe diabetes mellitus olarak adlandırılan şeker hastalığı, kanda bulunan şeker seviyelerinin kullanımını etkileyen hastalıkların genel adıdır. Şeker yani glukoz, insan sağlığında hayati bir öneme sahiptir. Dokuları ve kasları oluşturan hücrelerin enerji kaynağı olan glukoz beyin için de gerekli bir kaynaktır.

Tip 2 diyabet belirtileri konusuna da değinen Büyük Anadolu Hastaneleri Akademik Direktörü Genel Cerrahi Uzmanı Profesör Doktor Mustafa Şahin “Erkek ve kadınlarda şeker hastalığı belirtileri her zaman belirgin olmaz. Ancak genel olarak ağızda tat değişikliği, güçsüzlük, halsizlik, iştahsızlık, kaşıntı, yaralarda geç iyileşme gibi belirtilere neden olur.” dedi.

Diyabet için Risk Faktörleri Nelerdir?

Diyabet için risk faktörleri hakkında da bilgi veren Genel Cerrahi Uzmanı Profesör Doktor Mustafa Şahin, “Şeker hastalığı neden olur?” sorusunu genetik yatkınlık, fazla kilolu olma, yaş, hareketsiz yaşam, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve/veya yüksek trigliserit seviyeleri, sağlıksız beslenme gibi faktörlerin diyabet için önemli risk faktörleridir şeklinde yanıtladı.

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Diyabetin Vücuda Verdiği Zararlar Nelerdir?

Diyabet, vücutta birçok sistemi etkileyerek çeşitli komplikasyonlara neden olabilen bir hastalıktır. Kandaki yüksek glukoz seviyeleri zamanla organlara ve dokulara zarar verebilir. İşte diyabetin vücuda verdiği başlıca zararlar:

  • Kalp ve Damar Sağlığı: Diyabet, kalp hastalığı ve felç riskini artırır. Yüksek kan şekeri, damarların sertleşmesine ve daralmasına yol açarak ateroskleroz gelişimini hızlandırır. Bu durum, kalp krizi ve inme riskini artırır.
  • Böbrek Hasarı (Nefropati): Uzun süreli yüksek kan şekeri, böbreklerdeki küçük kan damarlarına zarar vererek böbrek fonksiyonlarının bozulmasına neden olabilir. Diyabetik nefropati, kontrol altına alınmadığında böbrek yetmezliğine kadar ilerleyerek böbrek nakli veya diyalizi gerekli kılabilir.
  • Göz Hasarı (Retinopati): Diyabet, gözlerdeki küçük kan damarlarına zarar vererek diyabetik retinopatiye yol açabilir. Bu durum, görme kaybına ve hatta körlüğe neden olabilir. Ayrıca, diyabet hastası olan kişilerde glokom ve katarakt yaşanma riski de artar.
  • Sinir Hasarı (Nöropati): Yüksek kan şekeri, sinir hasarına neden olabilir. Diyabetik nöropati, özellikle bacaklarda ve ayaklarda ağrı, uyuşma ve karıncalanma ile kendini gösterir. Sinir hasarı ayrıca sindirim sistemi, idrar yolu ve kalp fonksiyonlarını da etkileyebilir.
  • Ayak Problemleri: Diyabetik nöropati ve damar problemleri, ayaklarda yaraların iyileşmesini zorlaştırabilir ve enfeksiyon riskini artırabilir. Tedavi edilmezse, bu yaralar gangren gelişimine ve hatta amputasyona yol açabilir.
  • Deri Problemleri: Diyabet, deri enfeksiyonları, mantar enfeksiyonları ve kaşıntı gibi cilt sorunlarına yol açabilir. Ayrıca, diyabetli kişilerde ciltte kabarcıklar ve benzeri komplikasyonlar daha sık görülür.
  • Bağışıklık Sistemi Zayıflaması: Yüksek kan şekeri seviyeleri, bağışıklık sistemini zayıflatarak enfeksiyonlara karşı vücudun direncini azaltır. Diyabetli kişilerde özellikle idrar yolu enfeksiyonları, deri enfeksiyonları ve solunum yolu enfeksiyonları daha sık görülür.
  • Diş ve Diş Eti Sorunları: Diyabet, ağız sağlığını da etkileyebilir. Yüksek kan şekeri seviyeleri, diş eti hastalıkları riskini artırır ve dişlerin etrafındaki kemik ve dokulara zarar verebilir.

Diyabetin neden olduğu bu komplikasyonlar, erken teşhis ve uygun tedavi ile büyük ölçüde önlenebilir veya yönetilebilir. Kan şekeri seviyelerinin düzenli olarak izlenmesi, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve doktor kontrolü, diyabetin vücuda verebileceği zararları minimize etmenin en etkili yollarıdır.

Diyabetin Tüm Dünyada Yayılımı

Toplumda yaygın görülen kronik hastalıklardan biri olan diyabette her yıl yaklaşık 560.000 kişiye yeni teşhis konulmaktadır. Bu hastaların yaklaşık %95’i tip 2 diyabet hastasıdır. Türkiye'de diyabet, giderek büyüyen bir sağlık sorunu olarak dikkat çekmektedir. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği'nin (TEMD) verilerine göre, Türkiye'de diyabet prevalansı %14 civarındadır. Bu, dünya ortalamasının oldukça üzerindedir.

Diyabet, genellikle ileri yaş grubunda daha sık görülmektedir. 40 yaş üstü bireylerde diyabet prevalansı %20'lere ulaşmaktadır. Çocuklar ve gençlerde Tip 1 diyabet görülme sıklığı daha fazladır. Türkiye'de her yıl yaklaşık 3.500 çocuğa Tip 1 diyabet tanısı konulmaktadır. Diyabet, Türkiye'de kardiyovasküler hastalıklar, böbrek yetmezliği, körlük ve alt ekstremite amputasyonlarına yol açan başlıca nedenlerden biridir. Diyabetli bireylerin büyük bir kısmı, düzenli takip ve tedavi görmediği için bu komplikasyonlarla karşı karşıya kalmaktadır.

Seker Hastaligi Tedavisi - Buyuk Anadolu Hastanesi

Diyabetten Nasıl Kurtulurum?

Şeker hastalığı nasıl geçer? Tip 2 diyabet tedavisi mümkün müdür?” diye merak ediyorsanız tedavinin mümkün olduğunu bilmelisiniz. Kan şekerinin takip edilmesi ve ilaçlar diyabet tedavisi için önemli bir role sahiptir. Bunun yanında doğru hazırlanmış tip 1 ve tip 2 diyabet beslenme listesi ile kilonun kontrol altına alınması, kan şekerinin takip edilmesi de bu süreçte önemlidir.

  • Sağlıklı Beslenme: Tip 1 ve tip 2 diyabet beslenme listesinde mutlaka tam tahıllı besinler, meyve ve sebze olmalıdır. Bu hastalar ayrıca lif bakımından zengin olan az yağlı besinlere de önem vermelidir. Hayvansal ürünler, tatlılar da uzak durulması gereken besinlerdir.
  • Fiziksel Aktivite: Düzenli aralıklarla egzersiz yapmak önemlidir. Çünkü kan şekeri egzersiz ile enerji için kullanılmak üzere hücrelere taşınır ve düşer.
  • Tip 1 ve Tip 2 Diyabet Tedavisi: Tip 1 diyabet belirtileri ile başlatılan tedavide insülin iğnesi ya da insülin pompası kullanılır. Bunun yanında kan şekeri sık aralıklarla kontrol edilir ve karbonhidrat sayımı gerçekleştirilir. Tip 2 diyabet belirtileri ile başlatılan tedavide de temel olarak kan şekeri takiptedir. Bunun yanında diyabet ilaçları kullanılır.
  • İnsülin Tedavisi: Çoğu tip 1 diyabet hastasının hayatını devam ettirmek için insülin kullanması gerekir. Bunun yanında bazı tip 2 diyabet hastaları da bu tedaviye ihtiyaç duyar. Bu tedavide insülin kalem ya da şırınga ile enjekte edilir.
  • Yapay Pankreas ya da Kapalı Döngü İnsülin Dağıtım Sistemi: Diyabet için geliştirilen yeni tedavilerden biridir. Bu tedavide insülin pompasına glikoz monitörü eklenir. Bu monitör ihtiyacı gösterdiğinde de cihaz yeterli miktarda insülini dağıtır.
  • Hamilelik Şekeri Tedavisi: Anne karnındaki bebeğin sağlıklı bir şekilde gelişmesi ve gebelik sırasında oluşabilecek komplikasyonların önlenmesi için kan şekeri seviyesi kontrol edilmelidir. Bu nedenle anneye sağlıklı bir diyet programı verilir ve düzenli egzersiz önerilir. Bunun yanında kan şekeri takip altına alınır ve bazı durumlarda da insülin kullandırılır.

Tip 2 diyabet tıbbi bir hastalıktır ancak kontrol altına alınmazsa inmeye bağlı ölümlere, her 30 saniyede 1 diyabetik ayak vakasına, körlük ve böbrek yetmezliğine neden olabilir. Diyabetin yaşam kalitenizi düşürmesine izin vermeyin ve en kısa sürede diyabetten kurtulun! Büyük Anadolu Hastaneleri Akademik Direktörü Genel Cerrahi Uzmanı Profesör Doktor Mustafa Şahin liderliğinde sunulan diyabet tedavisi ile sağlıklı yaşama adım atın.

Daha Fazla Bilgi ve Detay İçin: https://www.buyukanadoluhastanesi.com/


Express

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diyabet şeker hastalığı
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