İnsanlığın adeta bittiğini gösteren görüntü tartışmalara neden oldu

Hindistan'da dönüş yapan hafriyat kamyonu kazaya neden oldu. Orada kamyonla çarpışma sonucu adam meydana gelen trafik kazasında motosikletli adam ciddi şekilde yaralandı.

Kaza sonrası kamyon şoförü olay yerinden kaçarken yol ortasında yatan yaralı adama hiç kimse yardım etmedi. Yanından gelen yayalar ve araçla önünden geçen sürücüler de sadece baktı ve yoluna devam etti. Kimsenin umrunda olmadığı yaralı adam uzun süre yerde yattı. Yaralanan adamın durumu hakkında bilgi verilmezken yaşanan bu dramatik görüntü sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

