HABER

İnsanlığın adeta bittiğini gösteren görüntü tartışmalara neden oldu

İLGİNÇ HABERLER  | 09.11.2018 11:22 | Son Güncelleme

Hindistan'da meydana gelen trafik kazası ve sonrasında yaşananları gösteren görüntü insanlığı sorgulattı. Kaza yapan motosikletli adamın yanında kimse yanaşmadı.

Hindistan'da dönüş yapan hafriyat kamyonu kazaya neden oldu. Orada kamyonla çarpışma sonucu adam meydana gelen trafik kazasında motosikletli adam ciddi şekilde yaralandı.

Kaza sonrası kamyon şoförü olay yerinden kaçarken yol ortasında yatan yaralı adama hiç kimse yardım etmedi. Yanından gelen yayalar ve araçla önünden geçen sürücüler de sadece baktı ve yoluna devam etti. Kimsenin umrunda olmadığı yaralı adam uzun süre yerde yattı. Yaralanan adamın durumu hakkında bilgi verilmezken yaşanan bu dramatik görüntü sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

PARTNERUçağa binerken bir daha düşünün! Hosteslerden mide bulandıran itirafUçağa binerken bir daha düşünün! Hosteslerden mide bulandıran itiraf
Kağıt toplayıcı Suriyeli çocuğun sokakta namaz kılarken görüntüsü duygulandırdıKağıt toplayıcı Suriyeli çocuğun sokakta namaz kılarken görüntüsü duygulandırdı
Devasa heyelan anı otobüs kamerasına yansıdıDevasa heyelan anı otobüs kamerasına yansıdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hindistan Kaza yaralı hafriyat kamyonu Motosiklet

En Çok Okunan Haberler

Cihangir İslam canlı yayını terk etti

Cihangir İslam canlı yayını terk etti

Başakşehir'den Abdullah Avcı ve Fenerbahçe açıklaması

Başakşehir'den Abdullah Avcı ve Fenerbahçe açıklaması

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan Türkiye açıklaması

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan Türkiye açıklaması

Galatasaray'da Fatih Terim'in cezalar sonrası Belhanda planı

Galatasaray'da Fatih Terim'in cezalar sonrası Belhanda planı

AK Parti'nin anketinden Mansur Yavaş çıktı!

AK Parti'nin anketinden Mansur Yavaş çıktı!

İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı

İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kağıt toplayıcı Suriyeli çocuğun sokakta namaz kılarken görüntüsü duygulandırdı

Kağıt toplayıcı Suriyeli çocuğun sokakta namaz kılarken görüntüsü duygulandırdı

Devasa heyelan anı otobüs kamerasına yansıdı

Devasa heyelan anı otobüs kamerasına yansıdı

Ufaklık, parktan ayrılma vakti gelince bunu yaptı

Ufaklık, parktan ayrılma vakti gelince bunu yaptı

Selfie uğruna tabloları perişan ettiler

Selfie uğruna tabloları perişan ettiler

15'e yakın mutfak tüpü ile tehlikeli yolculuk kamerada

15'e yakın mutfak tüpü ile tehlikeli yolculuk kamerada

İlk kez drone gören kadın, cihazdan korkup kaçtı

İlk kez drone gören kadın, cihazdan korkup kaçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.