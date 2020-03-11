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İnsanlığın gözü onda: IBM Summit Koronavirüs'ün tedavisini arıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.03.2020 12:24 | Son Güncelleme

Dünya koronavirüs tedavisi bulmak için IBM Summit'de insanlığa destek veriyor. Dünyanın en güçlü bilgisayarı olan IBM Summit, aylarca sürebilecek analizleri 1-2 gün içerisinde tamamlıyor. Bu hızı sayesinde IBM Summit, koronavirüs aşısı için büyük umut taşıyor.

İnsanlığın gözü onda: IBM Summit Koronavirüs'ün tedavisini arıyor

Koronavirüs'ün ülkemizde de görülmesiyle birlikte neredeyse virüsün görülmediği ülke kalmadı. Hal böyle olunca araştırmacılar da araştırmalarına ağırlık verdi. Koronavirüse bir çare bulabilmek için çeşitli analizler yapan ve ayrıntılı incelemelerle gecesini gündüzüne katan araştırmacılara bu uğurda çok başka bir isim destek oluyor; O da dünyanın en güçlü süper bilgisayarı olarak tanımlanan IBM Summit.

IBM SUMMİT KORONAVİRÜS İÇİN ÇALIŞIYOR

ABD Enerji Bakanlığı'nın Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı'nda (ORNL) bulunan IBM Summit, sahibi olduğu güç ile birlikte süper bir bilgi işleme potansiyeline sahip. Araştırmacılar da IBM Summit'in bu özelliğinden faydalanıyorlar. Koronavirüs hakkında dünyanın dört bir yanından gelen binlerce veri, IBM Summit tarafından 1-2 gün içerisinde işleniyor ve araştırmacılara sunuluyor. İşlenen veriler sayesinde araştırmacılar bu güne kadar daha detaylı araştırma yapılabilecek 77 bileşik buldu bile.

ARAŞTIRMACILAR ÜMİTLİ ANCAK...

Bu bileşiklerden biri veya birkaçı koronavirüs derdine derman olabilir. IBM Summit olmasaydı bu işlem araştırmacıların aylarını alabilirdi. ORNL'nin Moleküler Biyofizik Merkezi Direktörü Jeremy Smith, IBM Summit'in gücüyle elde edilecek bilgilerden oldukça ümitli. Ancak Smith beklentilerin yüksek tutulmaması görüşünde.

IBM Summit

IBM Summit, sahip olduğu güç ile bu zamana kadar pek çok alanda kullanıldı ve başarılı sonuçlar elde etti. Şimdi başarı sırası insanlığın geleceğini kurtarmakta...

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