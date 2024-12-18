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İnsanlığın kaderini değiştirecek! Kanser aşısı bulundu: Tarih verildi... Ücretsiz dağıtılacak

18.12.2024 11:31
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Rus devlet haber ajansı TASS, Rusya'nın bir süredir üzerinde çalıştığı kanser aşısında sona gelindiğini belirtti. Geliştirilen aşının kanser hücrelerinin gelişimini ve olası metastazları baskıladığı ifade ediliyor. Rusya'nın geliştirdiği aşının kamuda ücretsiz olarak hastalara uygulanması için tarih de verildi. İşte insanlığın kaderini değiştirecek buluşun tüm detayları!

İnsanlığın kaderini değiştirecek! Kanser aşısı bulundu: Tarih verildi... Ücretsiz dağıtılacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2024 yılının başında bir televizyon programında yaptığı 'kanser aşısı' açıklaması gerçeğe dönüşüyor. Putin o açıklamasında "Kanser aşıları ve yeni nesil immünomodülatör ilaçların yaratılmasına çok yaklaştık" demişti. Şimdi ise kanser aşısının geliştirildiği ve ücretsiz dağıtılacağı iddia ediliyor.

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KANSER AŞISI YOLDA: ÜCRETSİZ DAĞITILACAK

Rusya Sağlık Bakanlığı Radyoloji Tıbbi Araştırma Merkezi Genel Müdürü Andrey Kaprin, Radio Rossiya'ya geliştirilen aşının kansere karşı bir mRNA aşısı olduğunu ve hastalara ücretsiz olarak dağıtılacağını ifade etti.

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TARİH VERİLDİ

Aşı, birkaç araştırma merkeziyle ortaklaşa geliştirildi ve 2025 yılı başlarında kamu kullanımına sunulması bekleniyor.

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TÜMÖRÜN BÜYÜMESİNİ ENGELLİYOR!

Daha önce, Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi Müdürü Alexander Gintsburg, Rus devlet haber ajansı TASS ile klinik öncesi denemelerin aşının tümör büyümesini baskılayabildiğini ve olası metastazları önleyebildiğini paylaştı.

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Andrey Kaprin, TASS'a "Aşının klinik öncesi denemeleri, tümör gelişimini ve olası metastazları baskıladığını gösterdi," dedi.

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PUTIN 'ÇOK YAKLAŞTIK' DEMİŞTİ

Bu yılın başlarında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin televizyonda yaptığı yorumlarda "sözde kanser aşıları ve yeni nesil immünomodülatör ilaçların yaratılmasına çok yaklaştık" dedi.

Kaynak: India Today

Anahtar Kelimeler:
kanser Rusya Aşı putin
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