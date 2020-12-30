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İnsanlığın kullandığı en eski alet bulundu

30.12.2020 09:47 | Son Güncelleme:
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İnsanlığın kullandığı en eski alet bulundu

İsrail kuzeyindeki Tabun Mağarası’nda yaklaşık 350 bin yıllık olduğu düşünülen ve insanlığın kullandığı en eski alet bulundu.

Arkeologlar, yaklaşık 350 bin yıl öncesine dayanan, bileme veya kazıma için kullanılan tarihin bilinen en eski aletini bulduklarına açıkladı. Kuzey İsrail'deki Tabun Mağarası'nda bulunan yuvarlak taş, modern insan homo sapiensten en az 50 bin yıl öncesine dayanıyor.

Keşiften önce, bu tür araçların yaklaşık 200 bin yıl öncesine kadar düşünülmüyordu. Araştırmacılar, söz konusu aletin insanların ilk ataları tarafından tarafından 'hassas aşındırma' için kullanılmış olabileceğini söyledi, ancak tam olarak hangi amaçla kullanıldığı hala tam olarak bilinmiyor.

İsrail’in Hayfa kenti yakınlarındaki Karmel Dağı'nda bulunan Tabun Mağarası, ilk olarak 1920'lerde İngiliz arkeolog Dorothy Garrod tarafından keşfedildi. Yapılan kazılar, oradaki en az 500 bin yıl öncesine dayanan hominid (insanların ilk ve ilkel ataları) faaliyetlerini gösteriyor. Mağarada keşfedilen çakmaktaşı parçaları, ayrıca ateşi kontrol eden insanlara dair en eski bulgularını içeriyor.

YÜZEYLERİ KAZIMAK İÇİN KULLANILDIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Bununla birlikte, mineral dolomitten yapılan alet ilk olarak 1960'larda ortaya çıktı, ancak basit görünümü, onlarca yıldır büyük ölçüde göz ardı edilmesine neden oldu. Daha yakın zamanlarda, Hayfa Üniversitesi'nin Zinman Arkeoloji Enstitüsü'nden bir ekip tarafından mağarada bulunan öğeleri yeniden değerlendirme çabalarının bir parçası olarak yeniden incelendi.

Araştırmacılar yaptıkları analizler sonucunda aletin, yüzeyleri kazımak için kullanıldığını belirledi. Çalışmanın ortak yazar Ron Shimelmitz, “Bu teknolojideki dair en eski bulgular daha önce 200 bin yılı işaret ediyordu” dedi.

Söz konusu aletin yumuşak hayvan postları ve kaldırım taşları işlemek için kullanıldığını varsayılıyor, ancak giysi veya başka bir amaç için olup olmadığı hala bir gizem. Shimelmitz, "Bazı soru işaretleriyle baş başa kaldık. Bölgede, bazıları 3 milyon yıl öncesine tarihlenen daha eski taş aletler bulundu, ancak bunlar genellikle dikey hareketler olan vurma veya çarpma belirtileri gösteriyordu. Yeni keşfedilen alet ise, kaldırım taşı kazıma için kullanılan, yatay bir hareket gerektiren ve bir malzemenin daha hassas bir şekilde kullanılmasına izin veren bilinen ilk araç” açıklamasını yaptı.

İNSAN KÜLTÜRÜNÜN EVRİMİNE YENİ BİR SOLUK GETİRECEK

Bulgularını Journal of Human Evolution'da yayınlayan araştırmacılara göre Hominidlerin 350 bin yıl önce böyle bir aleti kullanıyor olması, insanlığın bugünkü geldiği noktaya kadar geçen teknoloji sürecin yeniden değerlendirilmesini sağlayabilir.

Yazarlar, keşfin modern insanlar ile ilk atalarını daha yakından bağladığını ve bilim insanlarının, insan evrimi sırasında gelişen bilişsel ve motor becerilerin sonucunda insan kültüründe bugüne kadar önemli fenomenlere (tarım, gıda üretimi, sabit konutlar, depolama ve sosyal ve ekonomik karmaşıklıkta artış) nasıl evrildiğini izlemelerine olanak tanıdığını açıkladı.

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