İnsanlığın kullandığı en eski alet bulundu

Arkeologlar, yaklaşık 350 bin yıl öncesine dayanan, bileme veya kazıma için kullanılan tarihin bilinen en eski aletini bulduklarına açıkladı. Kuzey İsrail'deki Tabun Mağarası'nda bulunan yuvarlak taş, modern insan homo sapiensten en az 50 bin yıl öncesine dayanıyor.

Keşiften önce, bu tür araçların yaklaşık 200 bin yıl öncesine kadar düşünülmüyordu. Araştırmacılar, söz konusu aletin insanların ilk ataları tarafından tarafından 'hassas aşındırma' için kullanılmış olabileceğini söyledi, ancak tam olarak hangi amaçla kullanıldığı hala tam olarak bilinmiyor.

İsrail’in Hayfa kenti yakınlarındaki Karmel Dağı'nda bulunan Tabun Mağarası, ilk olarak 1920'lerde İngiliz arkeolog Dorothy Garrod tarafından keşfedildi. Yapılan kazılar, oradaki en az 500 bin yıl öncesine dayanan hominid (insanların ilk ve ilkel ataları) faaliyetlerini gösteriyor. Mağarada keşfedilen çakmaktaşı parçaları, ayrıca ateşi kontrol eden insanlara dair en eski bulgularını içeriyor.

YÜZEYLERİ KAZIMAK İÇİN KULLANILDIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Bununla birlikte, mineral dolomitten yapılan alet ilk olarak 1960'larda ortaya çıktı, ancak basit görünümü, onlarca yıldır büyük ölçüde göz ardı edilmesine neden oldu. Daha yakın zamanlarda, Hayfa Üniversitesi'nin Zinman Arkeoloji Enstitüsü'nden bir ekip tarafından mağarada bulunan öğeleri yeniden değerlendirme çabalarının bir parçası olarak yeniden incelendi.